Российские оккупанты ударили по Харьковщине — погибли 5 гражданских

29 июля новый обстрел, который устроила армия РФ, привел к гибели не менее 5 мирных жителей Харьковской области. Кроме того, местные власти подтвердили, что еще трое граждан получили ранения.
Главные тезисы
- Число жертв и пострадавших еще может возрасти.
- На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и криминалисты.
Новая атака РФ на Харьковщину — первые подробности
О ситуации в регионе сообщает полиция Харьковской области, а также руководитель ОВА Олег Синегубов.
Полицейские заявляют, что 29 июля около 10:38 армия РФ ударила, по предварительным данным, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.
После этого начался пожар в местном магазине — его площадь выясняется.
На место вражеской атаки работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.
По словам правоохранителей, они документируют очередное военное преступление российских захватчиков и собирают доказательную базу.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что в селе Пески-Радьковские Боровской общины в результате обстрела горит частный дом.
Информация о пострадавших выясняется.
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