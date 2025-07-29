Российские оккупанты ударили по Харьковщине — погибли 5 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты ударили по Харьковщине — погибли 5 гражданских

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака РФ на Харьковщину — первые подробности
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29 июля новый обстрел, который устроила армия РФ, привел к гибели не менее 5 мирных жителей Харьковской области. Кроме того, местные власти подтвердили, что еще трое граждан получили ранения.

Главные тезисы

  • Число жертв и пострадавших еще может возрасти.
  • На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и криминалисты.

Новая атака РФ на Харьковщину — первые подробности

О ситуации в регионе сообщает полиция Харьковской области, а также руководитель ОВА Олег Синегубов.

Полицейские заявляют, что 29 июля около 10:38 армия РФ ударила, по предварительным данным, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.

После этого начался пожар в местном магазине — его площадь выясняется.

В результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

На место вражеской атаки работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

По словам правоохранителей, они документируют очередное военное преступление российских захватчиков и собирают доказательную базу.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что в селе Пески-Радьковские Боровской общины в результате обстрела горит частный дом.

Информация о пострадавших выясняется.

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