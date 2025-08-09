Россия атаковала дроном мебельный магазин в Харькове — есть раненые

Российские оккупанты днем 9 августа ударили дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, на месте работают экстренные службы.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали дроном мебельный магазин в Харькове, поранив шесть человек.
- На месте происшествия оказывают помощь экстренные службы.
Россия атаковала дронами Харьков
Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Как отметил мэр города, почти сразу после удара появилась информация о первых раненых. А уже по состоянию на 16.35 было известно, что пострадали 6 человек.
На месте работают экстренные службы. К этой минуте известно о 6 пострадавших.
Следует добавить, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших есть подростка.
Среди пострадавших в Киевском районе Харькова — 17-летняя девушка. Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Один из раненых в Киевском районе Харькова находится в тяжелом состоянии, сказал Харьковский городской голова Игорь Терехов. У женщины ранение шеи.
По его предварительной информации, российские войска применили ударный беспилотник «Молния»
