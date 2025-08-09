Россия атаковала дроном мебельный магазин в Харькове — есть раненые

Российские оккупанты днем 9 августа ударили дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, на месте работают экстренные службы.

Россия атаковала дронами Харьков

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Есть информация о попадании вражеского БпЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова. Игорь Терехов Мэр Харькова

Как отметил мэр города, почти сразу после удара появилась информация о первых раненых. А уже по состоянию на 16.35 было известно, что пострадали 6 человек.

На месте работают экстренные службы. К этой минуте известно о 6 пострадавших.

Харків

Следует добавить, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших есть подростка.

Среди пострадавших в Киевском районе Харькова — 17-летняя девушка. Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Один из раненых в Киевском районе Харькова находится в тяжелом состоянии, сказал Харьковский городской голова Игорь Терехов. У женщины ранение шеи.

Раненые — посетители комплекса сети мебельных салонов. Здесь были люди. Это выходной день, суббота, днем такое попадание. Это настоящий террор против мирного населения. Поделиться

По его предварительной информации, российские войска применили ударный беспилотник «Молния»