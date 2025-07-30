Удар РФ по Васищевому в Харьковской области — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области 30 июля возросло до восьми человек. Среди них есть спасатели.

Число пострадавших в Васищево возросло

По данным правоохранителей, 30 июля ориентировочно в 12:00 российские войска нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.

Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар. Поделиться

В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения и травмы.

Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали три сотрудника ГСЧС.

По предварительным данным, враг применил по населенному пункту две ракеты С-300/С-400.