Удар РФ по Васищевому в Харьковской области — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
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Удар РФ по Васищевому в Харьковской области — количество пострадавших возросло

Харьковская областная прокуратура
Васищево
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Число пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области 30 июля возросло до восьми человек. Среди них есть спасатели.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области увеличилось до восьми человек, включая спасателей.
  • Удар привел к гибели охранника и ранению пятерых человек, пожар был локализован спасателями ГСЧС.

Число пострадавших в Васищево возросло

По данным правоохранителей, 30 июля ориентировочно в 12:00 российские войска нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.

Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.

В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения и травмы.

Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали три сотрудника ГСЧС.

По предварительным данным, враг применил по населенному пункту две ракеты С-300/С-400.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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