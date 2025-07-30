Удар РФ по Васищевому в Харьковской области — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области 30 июля возросло до восьми человек. Среди них есть спасатели.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области увеличилось до восьми человек, включая спасателей.
- Удар привел к гибели охранника и ранению пятерых человек, пожар был локализован спасателями ГСЧС.
Число пострадавших в Васищево возросло
По данным правоохранителей, 30 июля ориентировочно в 12:00 российские войска нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.
В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения и травмы.
Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали три сотрудника ГСЧС.
По предварительным данным, враг применил по населенному пункту две ракеты С-300/С-400.
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