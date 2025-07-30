Удар РФ по Васищевому на Харківщині — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому Харківської області 30 липня зросла до восьми осіб. Серед них є рятувальники.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому на Харківщині зросла до восьми осіб, серед яких є рятувальники.
- За даними правоохоронців, удар призвів до загибелі охоронця та поранення п'ятеро людей.
- Пожежа, спалахнула внаслідок атаки, була локалізована рятувальниками ДСНС під час ліквідації наслідків.
Кількість постраждалих у Васищевому зросла
За даними правоохоронців, 30 липня орієнтовно о 12:00 російські війська завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.
Внаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.
Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.
За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.
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