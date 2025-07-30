Удар РФ по Васищевому на Харківщині — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Васищевому на Харківщині — кількість постраждалих зросла

Харківська обласна прокуратура
Васищеве

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому Харківської області 30 липня зросла до восьми осіб. Серед них є рятувальники.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому на Харківщині зросла до восьми осіб, серед яких є рятувальники.
  • За даними правоохоронців, удар призвів до загибелі охоронця та поранення п'ятеро людей.
  • Пожежа, спалахнула внаслідок атаки, була локалізована рятувальниками ДСНС під час ліквідації наслідків.

Кількість постраждалих у Васищевому зросла

За даними правоохоронців, 30 липня орієнтовно о 12:00 російські війська завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.

Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

Внаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.

Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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