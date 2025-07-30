Удар РФ по Васищевому на Харківщині — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Васищевому Харківської області 30 липня зросла до восьми осіб. Серед них є рятувальники.

Кількість постраждалих у Васищевому зросла

За даними правоохоронців, 30 липня орієнтовно о 12:00 російські війська завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.

Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа. Поширити

Внаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми.

Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.