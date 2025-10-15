Росія атакувала Ніжин дронами — є поранені та руйнування

Ввечері 15 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин Чернігівської області. Є влучання по житлових будинках.

Російські дрони атакували Ніжин: є поранені

Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".

За словами міського голови Олександра Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі, — закликав він місцевих жителів. Поширити

Пізніше начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.

Ніжин після атаки російських дронів

Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.