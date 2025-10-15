Росія атакувала Ніжин дронами — є поранені та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Ніжин дронами — є поранені та руйнування

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Ніжин

Ввечері 15 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин Чернігівської області. Є влучання по житлових будинках.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували місто Ніжин дронами, залишивши поранених та руйнування.
  • Є влучання дронів у житлові будинки та інфраструктурні об'єкти, такі як магазин та відділення “Нової пошти”.
  • Міський голова закликав місцевих жителів підготуватися до можливих подальших ударів, зробивши запаси питної та технічної води, зарядивши телефони та павербанки.

Російські дрони атакували Ніжин: є поранені

Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".

За словами міського голови Олександра Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі, — закликав він місцевих жителів.

Пізніше начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.

Ніжин після атаки російських дронів

Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ призвела до блекауту на Чорнобильській АЕС та у Чернігівській області
Міністерство енергетики України
ЧАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили двох працівників "Чернігівобленерго"
В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Росія посилює терор
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів шахедами по промислових підприємствах Одещини та Чернігівщини
ДСНС України
Одещина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?