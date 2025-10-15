Росія атакувала Ніжин дронами — є поранені та руйнування

Ввечері 15 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин Чернігівської області. Є влучання по житлових будинках.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували місто Ніжин дронами, залишивши поранених та руйнування.
- Є влучання дронів у житлові будинки та інфраструктурні об'єкти, такі як магазин та відділення “Нової пошти”.
- Міський голова закликав місцевих жителів підготуватися до можливих подальших ударів, зробивши запаси питної та технічної води, зарядивши телефони та павербанки.
Російські дрони атакували Ніжин: є поранені
Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти".
За словами міського голови Олександра Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
Пізніше начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.
Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-