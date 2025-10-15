Россия атаковала Нежин дронами — есть раненые и разрушения

Вечером 15 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками город Нежин Черниговской области. Есть попадания по жилым домам.

Российские дроны атаковали Нежин: есть раненые

На данный момент известно о попадании дронов в два жилых дома, а также здание, где расположен магазин и отделение "Новой почты".

По словам городского головы Александра Кодолы, страна-агрессорка бьет "Шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари, — призвал он местных жителей. Поделиться

Позже начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по предварительным данным, два человека ранены.

Нежин после атаки русских дронов

Он добавил, что на местах событий работают все экстренные службы. Сохраняется угроза повторного удара.