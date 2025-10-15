Россия атаковала Нежин дронами — есть раненые и разрушения
Россия атаковала Нежин дронами — есть раненые и разрушения

Нежин
Вечером 15 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками город Нежин Черниговской области. Есть попадания по жилым домам.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали город Нежин дронами, нанеся удары по жилым домам и инфраструктуре.
  • Мэр Нежина призвал местных жителей сделать запасы питьевой и технической воды, а также зарядить телефоны и павербанки в связи с возможными новыми ударами.
  • По предварительным данным, два человека были ранены в результате атаки российских дронов на Нежин.

Российские дроны атаковали Нежин: есть раненые

На данный момент известно о попадании дронов в два жилых дома, а также здание, где расположен магазин и отделение "Новой почты".

По словам городского головы Александра Кодолы, страна-агрессорка бьет "Шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари, — призвал он местных жителей.

Позже начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по предварительным данным, два человека ранены.

Нежин после атаки русских дронов

Он добавил, что на местах событий работают все экстренные службы. Сохраняется угроза повторного удара.

