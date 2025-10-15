Россия атаковала Нежин дронами — есть раненые и разрушения

Вечером 15 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками город Нежин Черниговской области. Есть попадания по жилым домам.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали город Нежин дронами, нанеся удары по жилым домам и инфраструктуре.
- Мэр Нежина призвал местных жителей сделать запасы питьевой и технической воды, а также зарядить телефоны и павербанки в связи с возможными новыми ударами.
- По предварительным данным, два человека были ранены в результате атаки российских дронов на Нежин.
Российские дроны атаковали Нежин: есть раненые
На данный момент известно о попадании дронов в два жилых дома, а также здание, где расположен магазин и отделение "Новой почты".
По словам городского головы Александра Кодолы, страна-агрессорка бьет "Шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
Позже начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по предварительным данным, два человека ранены.
Он добавил, что на местах событий работают все экстренные службы. Сохраняется угроза повторного удара.
