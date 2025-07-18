Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю — є поранені

Російські окупанти 18 липня атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Суми безпілотниками зі шрапнеллю, постраждали троє мирних жителів.
- Повідомлення про атаку безпілотниками зі шрапнеллю було підтверджено в.о. мером Сум Артемом Кобзарем.
- Унаслідок атак із дронів два рази була пошкоджена цивільна інфраструктура міста.
Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю
Про це повідомляє в. о. мера Сум Артем Кобзар.
Він уточнив, що щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.
Мер додав, що на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий - приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.
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