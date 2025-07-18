Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю — є поранені

Російські окупанти 18 липня атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.

Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю

Про це повідомляє в. о. мера Сум Артем Кобзар.

Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям. Поширити

Він уточнив, що щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.

Мер додав, що на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий - приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.