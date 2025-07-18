Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю — є поранені

Сумська ОВА
Суми

Російські окупанти 18 липня атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували Суми безпілотниками зі шрапнеллю, постраждали троє мирних жителів.
  • Повідомлення про атаку безпілотниками зі шрапнеллю було підтверджено в.о. мером Сум Артемом Кобзарем.
  • Унаслідок атак із дронів два рази була пошкоджена цивільна інфраструктура міста.

Росія атакувала Суми дронами зі шрапнеллю

Про це повідомляє в. о. мера Сум Артем Кобзар.

Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям.

Він уточнив, що щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні.

Мер додав, що на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий - приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок одного з ударів постраждали троє мирних жителів. Усіх доставили до лікаря, їм надається необхідна допомога.

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