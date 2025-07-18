Россия атаковала Сумы дронами со шрапнелью — есть раненые

Российские оккупанты 18 июля атаковали Сумы беспилотниками. По меньшей мере, один из дронов был начинен шрапнелью, чтобы пострадало больше людей.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали город Сумы дронами со шрапнелью, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив несколько мирных жителей.
- Мэр Сум Артем Кобзарь подтвердил информацию об атаке и раненых гражданах, которые получили необходимую медицинскую помощь.
- Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о двух ударах дронов на город, которые привели к повреждению инфраструктуры и пострадавшим жителям.
Россия атаковала Сумы дронами со шрапнелью
Об этом сообщает и. о. мэра Сум Артем Кобзарь.
Он уточнил, что по меньшей мере два человека получили ранения. Они находятся в больнице.
Мэр добавил, что на месте атаки работают соответствующие службы. Последующую информацию он пообещал раскрыть отдельно.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что ударов было два. Первый дрон атаковал город около 13:00, а второй – примерно через час. Кафиры ударили по гражданской инфраструктуре.
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