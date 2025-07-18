Россия атаковала Сумы дронами со шрапнелью — есть раненые

Российские оккупанты 18 июля атаковали Сумы беспилотниками. По меньшей мере, один из дронов был начинен шрапнелью, чтобы пострадало больше людей.

Россия атаковала Сумы дронами со шрапнелью

Об этом сообщает и. о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Сегодня наш город снова был атакован беспилотником. Это было попадание в нежилое помещение. Беспилотник был начинен шрапнелью, чтобы максимально навредить людям. Поделиться

Он уточнил, что по меньшей мере два человека получили ранения. Они находятся в больнице.

Мэр добавил, что на месте атаки работают соответствующие службы. Последующую информацию он пообещал раскрыть отдельно.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что ударов было два. Первый дрон атаковал город около 13:00, а второй – примерно через час. Кафиры ударили по гражданской инфраструктуре.