Уночі 8 березня армія РФ випустила по Україні 3 ракети та 37 ударних БпЛА. Згідно з останніми даними, поранення отримали щонайменше 5 цивільних.
Атака РФ на Україну 8 березня. Перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 березня російські загарбники атакували південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).
Щоб відбити новий напад ворога було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
Атака РФ на Чугуїв: є поранені
У ніч проти 8 березня російські загарбники вкотре вдарили по Чугуєву, що на Харківщині.
Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, армія РФ завдала потужного удару по населеному пункту, в результаті чого поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.
Також повідомляється про руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.
Згодом глава ОВА уточнив, що внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина.
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