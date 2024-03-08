Росія атакувала Україну ракетами й десятками дронів — є поранені
Категорія
Україна
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Росія атакувала Україну ракетами й десятками дронів — є поранені

Повітряні Сили ЗСУ
ракета РФ

Уночі 8 березня армія РФ випустила по Україні 3 ракети та 37 ударних БпЛА. Згідно з останніми даними, поранення отримали щонайменше 5 цивільних.

Атака РФ на Україну 8 березня. Перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 березня російські загарбники атакували південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).

Щоб відбити новий напад ворога було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Атака РФ на Чугуїв: є поранені

У ніч проти 8 березня російські загарбники вкотре вдарили по Чугуєву, що на Харківщині.

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, армія РФ завдала потужного удару по населеному пункту, в результаті чого поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік.

Також повідомляється про руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Профільні служби працюють на місцях влучань, — пише Синєгубов.

Згодом глава ОВА уточнив, що внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина.

Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОДА

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