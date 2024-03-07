Солдати РФ почали використовувати FPV-дрони з кабелем аномальної довжини
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ почали використовувати FPV-дрони з кабелем аномальної довжини

FPV-дрон

Українські захисники знайшли на полі бою цілий російський ударний FPV-дрон, який ніс на собі котушку з дротом. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Сергій Флеш"). 

У росіян з'явилися FPV-дрони з кабелем

Ми побачили те, що раніше ніколи не бачили. Російський FPV-дрон летів до цiлi з котушкою тонкого оптоволоконного кабеля завдовжки 10 кілометрів. Кабель розмотувався у повітрі. Таким чином ми бачимо нову технологію управління FPV дроном, — пише Флеш на своїй Телеграм-сторінці.

За його словами, раніше таку технологію вже пропонували експерти, однак тоді у її ефективності засумнівалися через загрозу розриву волокна і втрати БПЛА.

Але я вже прошу українських фахівців перевірити цю технологію управління, щоб ми не опинилися позаду ворога, — говорить Сергій Флеш.

Зараз апарат вже передали спеціалістам окремого батальйону ударних безпілотників "Птахи Мадяра" для детального аналізу.

В теорії дріт дає оператору можливість мати постійний безперебійний відеосигнал у високій якості, завдяки чому можна значно підвищити точність влучань. Окрім того, оператор не буде стикатися з таким явищем як "радіогоризонт", через який при пікіруванні на останніх метрах польоту може втратитись зв'язок з апаратом.

Як можна знищувати ворожих FPV-дронів

Техноблогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов мав можливість випробувати новинку власноруч.

Протестував сьогодні нові патрони для „зброї солдата проти FPV“. Фахівці працюють, сподіваюся вийде виріб, який ми дамо кожному солдату. Моє завдання після готовності виробу до серії, домогтися його впровадження в ЗСУ, — розповів Флеш.

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