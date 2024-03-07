Солдати РФ почали використовувати FPV-дрони з кабелем аномальної довжини

Українські захисники знайшли на полі бою цілий російський ударний FPV-дрон, який ніс на собі котушку з дротом. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Сергій Флеш").
У росіян з'явилися FPV-дрони з кабелем
За його словами, раніше таку технологію вже пропонували експерти, однак тоді у її ефективності засумнівалися через загрозу розриву волокна і втрати БПЛА.
Зараз апарат вже передали спеціалістам окремого батальйону ударних безпілотників "Птахи Мадяра" для детального аналізу.
В теорії дріт дає оператору можливість мати постійний безперебійний відеосигнал у високій якості, завдяки чому можна значно підвищити точність влучань. Окрім того, оператор не буде стикатися з таким явищем як "радіогоризонт", через який при пікіруванні на останніх метрах польоту може втратитись зв'язок з апаратом.
Як можна знищувати ворожих FPV-дронів
Техноблогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов мав можливість випробувати новинку власноруч.
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