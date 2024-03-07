Солдати РФ почали використовувати FPV-дрони з кабелем аномальної довжини

Українські захисники знайшли на полі бою цілий російський ударний FPV-дрон, який ніс на собі котушку з дротом. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Сергій Флеш").

У росіян з'явилися FPV-дрони з кабелем

Ми побачили те, що раніше ніколи не бачили. Російський FPV-дрон летів до цiлi з котушкою тонкого оптоволоконного кабеля завдовжки 10 кілометрів. Кабель розмотувався у повітрі. Таким чином ми бачимо нову технологію управління FPV дроном, — пише Флеш на своїй Телеграм-сторінці. Поширити

За його словами, раніше таку технологію вже пропонували експерти, однак тоді у її ефективності засумнівалися через загрозу розриву волокна і втрати БПЛА.

Але я вже прошу українських фахівців перевірити цю технологію управління, щоб ми не опинилися позаду ворога, — говорить Сергій Флеш.

Зараз апарат вже передали спеціалістам окремого батальйону ударних безпілотників "Птахи Мадяра" для детального аналізу.

В теорії дріт дає оператору можливість мати постійний безперебійний відеосигнал у високій якості, завдяки чому можна значно підвищити точність влучань. Окрім того, оператор не буде стикатися з таким явищем як "радіогоризонт", через який при пікіруванні на останніх метрах польоту може втратитись зв'язок з апаратом.

Як можна знищувати ворожих FPV-дронів

Техноблогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов мав можливість випробувати новинку власноруч.