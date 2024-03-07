Солдаты РФ начали использовать FPV-дроны с кабелем аномальной длины

Украинские защитники нашли на поле боя целый российский ударный FPV-дрон, несший на себе катушку с проволокой. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флэш").

У россиян появились FPV-дроны с кабелем

Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV-дрон летел к цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля протяженностью 10 километров. Кабель разматывался в воздухе. Таким образом, мы видим новую технологию управления FPV дроном, — пишет Флеш на своей Телеграмм-странице. Поделиться

По его словам, ранее такую технологию уже предлагали эксперты, однако тогда в ее эффективности усомнились из-за угрозы разрыва волокна и потери БПЛА.

Но я уже прошу украинских специалистов проверить эту технологию управления, чтобы мы не оказались позади врага, – говорит Сергей Флеш.

Сейчас аппарат уже передали специалистам отдельного батальона ударных беспилотников "Птицы Мадяра" для детального анализа.

В теории проволока позволяет оператору иметь постоянный бесперебойный видеосигнал в высоком качестве, благодаря чему можно значительно повысить точность попаданий. Кроме того, оператор не будет сталкиваться с таким явлением как радиогоризонт, из-за которого при пикировании на последних метрах полета может потеряться связь с аппаратом.

Как можно уничтожать вражеских FPV-дронов

Техноблогер и военный аналитик Сергей «Флэш» Бескрестнов имел возможность опробовать новинку собственноручно.