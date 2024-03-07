Солдаты РФ начали использовать FPV-дроны с кабелем аномальной длины
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ начали использовать FPV-дроны с кабелем аномальной длины

FPV-дрон
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Украинские защитники нашли на поле боя целый российский ударный FPV-дрон, несший на себе катушку с проволокой. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флэш").

У россиян появились FPV-дроны с кабелем

Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV-дрон летел к цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля протяженностью 10 километров. Кабель разматывался в воздухе. Таким образом, мы видим новую технологию управления FPV дроном, — пишет Флеш на своей Телеграмм-странице.

По его словам, ранее такую технологию уже предлагали эксперты, однако тогда в ее эффективности усомнились из-за угрозы разрыва волокна и потери БПЛА.

Но я уже прошу украинских специалистов проверить эту технологию управления, чтобы мы не оказались позади врага, – говорит Сергей Флеш.

Сейчас аппарат уже передали специалистам отдельного батальона ударных беспилотников "Птицы Мадяра" для детального анализа.

В теории проволока позволяет оператору иметь постоянный бесперебойный видеосигнал в высоком качестве, благодаря чему можно значительно повысить точность попаданий. Кроме того, оператор не будет сталкиваться с таким явлением как радиогоризонт, из-за которого при пикировании на последних метрах полета может потеряться связь с аппаратом.

Как можно уничтожать вражеских FPV-дронов

Техноблогер и военный аналитик Сергей «Флэш» Бескрестнов имел возможность опробовать новинку собственноручно.

Протестовал сегодня новые патроны для оружия солдата против FPV. Специалисты работают, надеюсь получится изделие, которое мы дадим каждому солдату. Моя задача после готовности изделия к серии, добиться его внедрения в ВСУ, – рассказал Флеш.

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