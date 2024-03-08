Россия атаковала Украину ракетами и десятками дронов — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину ракетами и десятками дронов — есть раненые

Воздушные Силы ВСУ
ракета РФ
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Ночью 8 марта армия РФ выпустила по Украине 3 ракеты и 37 ударных БПЛА. Согласно последним данным, ранения получили по меньшей мере 5 гражданских.

Атака РФ на Украину 8 марта. Первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 марта российские захватчики атаковали юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа «Shahed» (район пусков беспилотников – Бала) , Крым).

Чтобы отразить новое нападение врага, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 33 «шахеда» в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Держим небо! Вместе – к победе! - сказано в заявлении ВС ВСУ.

Атака РФ на Чугуев: есть раненые

В ночь на 8 марта российские захватчики в очередной раз ударили по Чугуеву на Харьковщине.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, армия РФ нанесла мощный удар по населенному пункту, в результате чего ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина.

Также сообщается о разрушении рядом с 9-этажным жилым домом, поврежденных магазинах, гостинице, около 13 автомобилей.

Профильные службы работают на местах попаданий, – пишет Синегубов.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали 5 человек, среди них трехлетний ребенок.

Госпитализированы три человека. Двоим, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОГА

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