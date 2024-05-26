Росія атакувала Запорізький аеропорт — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Запорізький аеропорт — відео

Запорізький аеропорт
Джерело:  online.ua

Російська окупаційна армія 26 травня вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.

Росія ударила по аеропорту у Запоріжжі

Будівля аеропорту зруйнована.

Про це написав народний депутат Муса Магомедов.

В окремому пеклі, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо… та помстимося за них теж. За донецький, за луганський, за запорізький…

Муса Магомедов

Муса Магомедов

Нардеп

Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.

Знищений Росією Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» був капітально оновлений 4 роки тому. У травні 2020 року було закінчено будівництво нового терміналу. Вартість будівництва перевищила 1 млрд грн.

Що відомо про виліт літака з “Борисполю”

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" 19 грудня вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00.

Як зазначається, 19 грудня 2023 року був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express.

Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту.

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

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