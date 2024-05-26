Росія атакувала Запорізький аеропорт — відео

Російська окупаційна армія 26 травня вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.
Росія ударила по аеропорту у Запоріжжі
Будівля аеропорту зруйнована.
Про це написав народний депутат Муса Магомедов.
Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.
Знищений Росією Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» був капітально оновлений 4 роки тому. У травні 2020 року було закінчено будівництво нового терміналу. Вартість будівництва перевищила 1 млрд грн.
Що відомо про виліт літака з “Борисполю”
З міжнародного аеропорту "Бориспіль" 19 грудня вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00.
Як зазначається, 19 грудня 2023 року був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express.
Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.
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