Росія атакувала Запорізький аеропорт — відео

Російська окупаційна армія 26 травня вдарила по аеропорту в Запоріжжі на 10-ту річницю початку боїв за Донецький аеропорт.

Росія ударила по аеропорту у Запоріжжі

Будівля аеропорту зруйнована.

Про це написав народний депутат Муса Магомедов.

В окремому пеклі, для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо… та помстимося за них теж. За донецький, за луганський, за запорізький… Муса Магомедов Нардеп

Офіційного повідомлення щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що близько 15:45 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя. Вже за декілька хвилин "Суспільне" повідомило про вибухи.

Знищений Росією Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» був капітально оновлений 4 роки тому. У травні 2020 року було закінчено будівництво нового терміналу. Вартість будівництва перевищила 1 млрд грн.

Що відомо про виліт літака з “Борисполю”

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" 19 грудня вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00.

Як зазначається, 19 грудня 2023 року був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express.

Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту. Поширити

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.