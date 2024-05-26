Россия атаковала Запорожский аэропорт — видео

Российская оккупационная армия 26 мая ударила по аэропорту в Запорожье на 10-летие начала боев за Донецкий аэропорт.

Россия ударила по аэропорту в Запорожье

Здание аэропорта разрушено.

Об этом написал народный депутат Муса Магомедов.

В отдельном аду, для тех, кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад. Отстроим… и отомстим за них тоже. За донецкий, за луганский, за запорожский… Муса Магомедов Нардеп

Официального сообщения о погибших или пострадавших пока нет.

Отметим, что около 15.45 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Запорожье. Уже через несколько минут "Общественное" сообщило о взрывах.

Уничтоженный Россией Международный аэропорт "Запорожье" был капитально обновлен 4 года назад. В мае 2020 года было окончено строительство нового терминала. Стоимость строительства превысила 1 млрд грн.

Что известно о вылете самолета из "Борисполя"

Из международного аэропорта "Борисполь" 19 декабря вылетел гражданский самолет. Вылет самолета Boing 777-300 произошел около 09:00.

Как отмечается, 19 декабря 2023 был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта — украинской авиакомпании Skyline Express.

Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту. Поделиться

Представители аэропорта отметили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 г. суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь". Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.