За інформацією журналістів видання The Economist, після низки провалів російська зовнішня розвідка відновила професійний рівень діяльності.
Як Росії вдалось посилити зовнішню розвідку
У матеріалі видання зазначається, що російська зовнішня розвідка повернулась до масштабної діяльності по всьому світу після зміни керівника "комітетів особливого впливу".
Автори матеріалу вказують також на низку масштабних провалів розвідки РФ, зокрема, невдалу спробу отруєння опозиційного політика Олексія Навального та нездатність оцінити потенціал українських військових напередодні злочинного вторгнення.
Окрім цього, як зазначається у матеріалі, російська розвідка не змогла попередити заколот покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.
Журналісти зазначають, що після зміни керівника російська розвідка стала працювати значно ефективніше.
Як почала діяти російська розвідка
Окрім цього у матеріалі зазначається, що значно краще стали працювати і інші російські спецслужби.
Зараз ФСБ, СВР і ГРУ, зокрема, займаються вербуванням росіян, які виїхали до Європи. Відзначається, що особливо велику небезпеку ці люди несуть для Німеччини, адже кількість російських біженців там значно збільшилася, після санкцій країн Балтії.
Крім того, видання відзначає, що російські спецслужби можуть займатися підготовкою до війни між РФ та НАТО.
Серед підходів, крім крадіжки секретної інформації, може бути спроба погіршити стосунки між ЄС та США, підірвати допомогу України та спровокувати конфлікти серед учасників Альянсу.
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