Як Росії вдалось посилити зовнішню розвідку

У матеріалі видання зазначається, що російська зовнішня розвідка повернулась до масштабної діяльності по всьому світу після зміни керівника "комітетів особливого впливу".

Автори матеріалу вказують також на низку масштабних провалів розвідки РФ, зокрема, невдалу спробу отруєння опозиційного політика Олексія Навального та нездатність оцінити потенціал українських військових напередодні злочинного вторгнення.

Окрім цього, як зазначається у матеріалі, російська розвідка не змогла попередити заколот покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Росія зрозуміла, що їй потрібні більш чесні звіти від своїх агентств. Керівником "комітетів особливого впливу" Москва призначила Сергія Кирієнка, заступника глави адміністрації Кремля. Вони координують операції проти Заходу, а потім вимірюють їхній ефект, - пояснюється у матеріалі видання. Поширити

Журналісти зазначають, що після зміни керівника російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

Як почала діяти російська розвідка

У січні німецькі експерти опублікували інформацію про ботів, які щодня розповсюджували сотні тисяч німецькомовних дописів у мережі Х з 50 000 облікових записів протягом одного місяця. 12 лютого Франція викрила велику мережу російських сайтів, які поширювали дезінформацію у Франції, Німеччині та Польщі, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Окрім цього у матеріалі зазначається, що значно краще стали працювати і інші російські спецслужби.

Зараз ФСБ, СВР і ГРУ, зокрема, займаються вербуванням росіян, які виїхали до Європи. Відзначається, що особливо велику небезпеку ці люди несуть для Німеччини, адже кількість російських біженців там значно збільшилася, після санкцій країн Балтії.

Крім того, видання відзначає, що російські спецслужби можуть займатися підготовкою до війни між РФ та НАТО.

Серед підходів, крім крадіжки секретної інформації, може бути спроба погіршити стосунки між ЄС та США, підірвати допомогу України та спровокувати конфлікти серед учасників Альянсу.