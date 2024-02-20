По информации журналистов The Economist, после ряда провалов российская внешняя разведка возобновила профессиональный уровень деятельности.
Как России удалось усилить внешнюю разведку
В материале издания отмечается, что российская внешняя разведка вернулась к масштабной деятельности по всему миру после смены руководителя "комитетов особого влияния".
Авторы материала указывают также на ряд масштабных провалов разведки РФ, в частности, неудачную попытку отравления оппозиционного политика Алексея Навального и неспособность оценить потенциал украинских военных накануне преступного вторжения.
Кроме этого, как отмечается в материале, российская разведка не смогла предупредить мятеж покойного предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Журналисты отмечают, что после смены руководителя российская разведка стала работать гораздо эффективнее.
Как начала действовать российская разведка
Кроме этого, в материале отмечается, что значительно лучше стали работать и другие российские спецслужбы.
Сейчас ФСБ, СВР и ГРУ, в частности, занимаются вербовкой выехавших в Европу россиян. Отмечается, что особо большую опасность эти люди несут для Германии, ведь количество российских беженцев там значительно увеличилось после санкций стран Балтии.
Кроме того, издание отмечает, что российские спецслужбы могут заниматься подготовкой войны между РФ и НАТО.
Среди подходов, кроме воровства секретной информации, может быть попытка ухудшить отношения между ЕС и США, взорвать помощь Украины и спровоцировать конфликты среди участников Альянса.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-