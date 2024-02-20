Как России удалось усилить внешнюю разведку

В материале издания отмечается, что российская внешняя разведка вернулась к масштабной деятельности по всему миру после смены руководителя "комитетов особого влияния".

Авторы материала указывают также на ряд масштабных провалов разведки РФ, в частности, неудачную попытку отравления оппозиционного политика Алексея Навального и неспособность оценить потенциал украинских военных накануне преступного вторжения.

Кроме этого, как отмечается в материале, российская разведка не смогла предупредить мятеж покойного предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Россия поняла, что ей требуются более честные отчеты от своих агентств. Руководителем "комитетов особого влияния" Москва назначила Сергея Кириенко, замглавы администрации Кремля. Они координируют операции против Запада, а затем измеряют их эффект, – объясняется в материале издания. Поделиться

Журналисты отмечают, что после смены руководителя российская разведка стала работать гораздо эффективнее.

Как начала действовать российская разведка

В январе немецкие эксперты опубликовали информацию о ботах, которые ежедневно распространяли сотни тысяч немецкоязычных сообщений в сети Х из 50 000 аккаунтов в течение одного месяца. 12 февраля Франция разоблачила обширную сеть российских сайтов, распространявших дезинформацию во Франции, Германии и Польше, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Кроме этого, в материале отмечается, что значительно лучше стали работать и другие российские спецслужбы.

Сейчас ФСБ, СВР и ГРУ, в частности, занимаются вербовкой выехавших в Европу россиян. Отмечается, что особо большую опасность эти люди несут для Германии, ведь количество российских беженцев там значительно увеличилось после санкций стран Балтии.

Кроме того, издание отмечает, что российские спецслужбы могут заниматься подготовкой войны между РФ и НАТО.

Среди подходов, кроме воровства секретной информации, может быть попытка ухудшить отношения между ЕС и США, взорвать помощь Украины и спровоцировать конфликты среди участников Альянса.