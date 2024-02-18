Отставка командующего ЧФ РФ Соколова. Разведка Британии назвала причину

По убеждению британских разведчиков, увольнение командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова произошло из-за того, что страна-агрессорка потеряла очень много своих судов в войне против Украины.

Что известно об отставке командующего ЧФ РФ Соколова

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что решение российских властей об отставке Соколова очевидно связано с большими успехами Украины в нанесении потерь ЧФ РФ, последним из которых стало поражение БДК "Цезарь Куников".

Несмотря на то, что это не подтверждено российским Министерством обороны, Соколова, вероятно, заменил на должности его бывший заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук, как временный исполняющий обязанности, на время внутреннего расследования в отношении потопленного 15 февраля десантного корабля "Цезарь Куников", — СКАЗАНО в заявлении британских разведчиков. Поделиться

Что интересно, Минобороны Великобритании до сих пор официально не уточнило, считает ли Соколова живым после внезапно исчезновения с информационного поля.

Как уже упоминалось ранее, Соколов не появляется на публике после удачного украинского удара по штаб-квартире ЧФ РФ в Севастополе и слухов о его гибели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q2s6G013UQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/c6szUh8Fgy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 18, 2024

Вероятна гибель Соколова. Что известно

25 сентября ССО Украины объявили, что в результате удара по штабу в Севастополе погибли 34 офицера, среди которых и командующий ЧФ РФ.

Сразу после этого в России показали видео с онлайн-совещанием якобы с участием Соколова и видео, где он дает комментарий, но дата съемки неизвестна.

Впоследствии команда ССО заявила, что проверяет информацию о гибели командующего ЧФ РФ.

Следует обратить внимание на то, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ.