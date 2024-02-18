Отставка командующего ЧФ РФ Соколова. Разведка Британии назвала причину

По убеждению британских разведчиков, увольнение командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова произошло из-за того, что страна-агрессорка потеряла очень много своих судов в войне против Украины.
Что известно об отставке командующего ЧФ РФ Соколова
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что решение российских властей об отставке Соколова очевидно связано с большими успехами Украины в нанесении потерь ЧФ РФ, последним из которых стало поражение БДК "Цезарь Куников".
Что интересно, Минобороны Великобритании до сих пор официально не уточнило, считает ли Соколова живым после внезапно исчезновения с информационного поля.
Как уже упоминалось ранее, Соколов не появляется на публике после удачного украинского удара по штаб-квартире ЧФ РФ в Севастополе и слухов о его гибели.
Вероятна гибель Соколова. Что известно
25 сентября ССО Украины объявили, что в результате удара по штабу в Севастополе погибли 34 офицера, среди которых и командующий ЧФ РФ.
Сразу после этого в России показали видео с онлайн-совещанием якобы с участием Соколова и видео, где он дает комментарий, но дата съемки неизвестна.
Впоследствии команда ССО заявила, что проверяет информацию о гибели командующего ЧФ РФ.
Следует обратить внимание на то, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ.
Пентагон также не имеет данных о том, жив ли командующий Черноморским флотом РФ.
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