Відставка командувача ЧФ РФ Соколова. Розвідка Британії назвала причину

На переконання британських розвідників, звільнення командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова відбулося через те, що країна-агресорка втратила дуже багато своїх суден у війні проти України.

Що відомо про відставку командувача ЧФ РФ Соколова

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що рішення російської влади про відставку Соколова вочевидь пов’язане із великими успіхами України у завданні втрат ЧФ РФ, останнім з яких стало ураження ВДК "Цезар Куніков".

Попри те, що це не підтверджено російським Міністерством оборони, Соколова ймовірно замінив на посаді його колишній заступник, віцеадмірал Сергєй Пінчук, як тимчасовий виконуючий обов’язки, на час внутрішнього розслідування щодо потопленого 15 лютого десантного корабля "Цезар Куніков”, — йдеться в заяві британських розвідників. Поширити

Що цікаво, Міноборони Великої Британії досі офіційно не уточнило, чи вважає Соколова живим після його раптово зникнення з інформаційного поля.

Як уже згадувалося раніше, Соколов не з’являється на публіці після успішного українського удару по штаб-квартирі ЧФ РФ у Севастополі та чуток про його загибель.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q2s6G013UQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/c6szUh8Fgy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 18, 2024

Ймовірна загибель Соколова. Що відомо

25 вересня ССО України оголосили, що внаслідок удару по штабу у Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких і командувач ЧФ РФ.

Одразу після цього у Росії показали відео з онлайн-нарадою нібито за участі Соколова, та відео, де він дає коментар, але дата зйомки невідома.

Згодом команда ССО заявила, що перевіряє інформацію про загибель командувач ЧФ РФ.

Варто звернути увагу на те, що глава Міноборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.