Росія цілеспрямована била ракетою "Іскандер" по будівлі Кабміну — Матернова

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Путін свідомо б’є по таких життєвих артеріях України, як будівля уряду та енергетична інфраструктура, і закликала союзників посилити тиск на РФ та допомогти Україні захистити небо.
Про це дипломатка написала в Фейсбуці після відвідання пошкодженої російською атакою будівлі Кабінету міністрів України, передає Укрінформ.
Матернова зазначила, що сьогоднішній візит до Кабінету міністрів у Києві, де вона багато разів зустрічалася з членами українського уряду, відрізнявся від попередніх.
За її словами, коли вона з українськими урядовцями та колегами з дипломатичного корпусу пройшла руїнами верхніх поверхів ключової урядової будівлі, у повітрі все ще стояв густий запах диму.
Вона додала, що поки іноземні дипломати стояли в центрі Києва, надійшли повідомлення про ще три серйозно пошкоджені теплові електростанції тієї ж ночі. Зокрема, знову зазнала удару Трипільська станція, яка забезпечує теплом щонайменше третину киян.
У цьому контексті посолка ЄС погодилася зі словами прем’єрки Юлії Свириденко, що Україна веде екзистенційну битву з Росією.
