Россия целенаправленно била ракетой "Искандер" по зданию Кабмина — Матернова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия целенаправленно била ракетой "Искандер" по зданию Кабмина — Матернова

Матернова
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Путин сознательно бьет по таким жизненным артериям Украины, как здание правительства и энергетическая инфраструктура, и призвала союзников усилить давление на РФ и помочь Украине защитить небо.

Главные тезисы

  • Россия целенаправленно атакует Украину, бью по жизненным артериям страны, включая здание правительства и электростанции.
  • Катарина Матернова призывает союзников увеличить давление на Россию и помочь защитить Украину.
  • Ситуация показывает необходимость единства и конкретных действий со стороны международного сообщества.

Путин точно знает, что делает — Матернова об ударе РФ по Кабмину Украины

Об этом дипломатка написала в Фейсбуке после посещения поврежденного российской атакой здания Кабинета министров Украины, передает Укринформ.

Матернова отметила, что сегодняшний визит в Кабинет министров в Киеве, где она многократно встречалась с членами украинского правительства, отличался от предыдущих.

По ее словам, когда она с украинскими членами правительства и коллегами из дипломатического корпуса прошла руинами верхних этажей ключевого правительственного здания, в воздухе все еще стоял густой запах дыма.

Я своими глазами убедилась: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", ударившая по Кабинету министров, была нацелена именно сюда — в сердце украинского правительства. Нам показали большие обломки самой ракеты и многие шрапнели от кассетной части боеприпаса, встроенной в «Искандер».

Катарина Матернова

Катарина Матернова

Глава Представительства ЕС в Украине

Она добавила, что пока иностранные дипломаты стояли в центре Киева, поступили сообщения о еще трех серьезно поврежденных тепловых электростанциях той же ночью. В частности, вновь потерпела удар Трипольская станция, которая обеспечивает теплом по меньшей мере треть киевлян.

В этом контексте посол ЕС согласился со словами премьера Юлии Свириденко, что Украина ведет экзистенциальную битву с Россией.

Доказательства этого экзистенциального сражения перед нами: Путин намеренно бьет по жизненным артериям страны — ее правительству, ее энергетике, ее людям. Сейчас время единства. Сейчас пора союзникам действовать, значительно усилить давление на Россию и дать Украине все необходимое, чтобы защитить небо. Что угодно меньше будет вдохновлять Кремль продолжать кровавый террор.

