Россия целенаправленно била ракетой "Искандер" по зданию Кабмина — Матернова

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Путин сознательно бьет по таким жизненным артериям Украины, как здание правительства и энергетическая инфраструктура, и призвала союзников усилить давление на РФ и помочь Украине защитить небо.
Главные тезисы
- Россия целенаправленно атакует Украину, бью по жизненным артериям страны, включая здание правительства и электростанции.
- Катарина Матернова призывает союзников увеличить давление на Россию и помочь защитить Украину.
- Ситуация показывает необходимость единства и конкретных действий со стороны международного сообщества.
Путин точно знает, что делает — Матернова об ударе РФ по Кабмину Украины
Об этом дипломатка написала в Фейсбуке после посещения поврежденного российской атакой здания Кабинета министров Украины, передает Укринформ.
Матернова отметила, что сегодняшний визит в Кабинет министров в Киеве, где она многократно встречалась с членами украинского правительства, отличался от предыдущих.
По ее словам, когда она с украинскими членами правительства и коллегами из дипломатического корпуса прошла руинами верхних этажей ключевого правительственного здания, в воздухе все еще стоял густой запах дыма.
Она добавила, что пока иностранные дипломаты стояли в центре Киева, поступили сообщения о еще трех серьезно поврежденных тепловых электростанциях той же ночью. В частности, вновь потерпела удар Трипольская станция, которая обеспечивает теплом по меньшей мере треть киевлян.
В этом контексте посол ЕС согласился со словами премьера Юлии Свириденко, что Украина ведет экзистенциальную битву с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-