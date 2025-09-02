Россия массированно атакует Киев дронами — уничтожено 48 БпЛА

В течение дня 2 сентября российские захватчики совершают воздушное нападение на Украину, прежде всего на столицу, с северного направления. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей, однако атака продолжается до сих пор.

Силы ПВО продолжают отбивать российскую атаку на Киев

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что после воздушного нападения, которое армия РФ совершила в ночь на 2 августа, российские захватчики совершили повторную атаку с северного направления.

В этот раз они использовали 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

Что важно понимать, большинство из них шли в направлении столицы Украины.

По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА, — сообщают защитники украинского неба.

Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать тот факт, что вражеская атака продолжается.

По состоянию на 16:00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.