Россия массированно атакует Киев дронами — уничтожено 48 БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атакует Киев дронами — уничтожено 48 БпЛА

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО продолжают отбивать российскую атаку на Киев
Читати українською

В течение дня 2 сентября российские захватчики совершают воздушное нападение на Украину, прежде всего на столицу, с северного направления. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей, однако атака продолжается до сих пор.

Главные тезисы

  • Большинство дронов летели в направлении столицы Украины.
  • В небе Черниговской и Сумской области фиксируются новые группы российских беспилотников.

Силы ПВО продолжают отбивать российскую атаку на Киев

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что после воздушного нападения, которое армия РФ совершила в ночь на 2 августа, российские захватчики совершили повторную атаку с северного направления.

В этот раз они использовали 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

Что важно понимать, большинство из них шли в направлении столицы Украины.

По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА, — сообщают защитники украинского неба.

Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать тот факт, что вражеская атака продолжается.

По состоянию на 16:00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.

Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги! Вместе — к победе! — призывают Воздушные силы ВСУ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Плохая новость". Генсек НАТО признал проблему в переговорах по Украине
Рютте рассказал о работе союзников Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ получила новый самолет-гигант — видео
Что известно о новом российском самолете-гиганте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Срыв переговоров Зеленского и Путина. Трамп уже нашел "виновника"
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?