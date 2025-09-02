Россия массированно атакует Киев дронами — уничтожено 48 БпЛА

В течение дня 2 сентября российские захватчики совершают воздушное нападение на Украину, прежде всего на столицу, с северного направления. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей, однако атака продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Большинство дронов летели в направлении столицы Украины.
- В небе Черниговской и Сумской области фиксируются новые группы российских беспилотников.
Силы ПВО продолжают отбивать российскую атаку на Киев
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что после воздушного нападения, которое армия РФ совершила в ночь на 2 августа, российские захватчики совершили повторную атаку с северного направления.
Что важно понимать, большинство из них шли в направлении столицы Украины.
Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать тот факт, что вражеская атака продолжается.
По состоянию на 16:00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.
