Уже давно стало ясно, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как удалось узнать журналистам, президент США Дональд Трамп решил сделать Европу козлом отпущения в этой истории.

Трамп продолжает оправдывать действия Путина

Согласно данным инсайдеров, глава Белого дома намерен обвинить лидеров Европы в том, что они поощряли Украину не соглашаться на ультиматумы российского диктатора.

Существует также высокая вероятность того, что Трамп и его команда вообще завершат свои миротворческие усилия.

Об этом свидетельствует недавнее заявление американского лидера, в ходе которого он привел очень спорную аналогию.

Речь идет о таком случае, когда Дональд Трамп сравнил российское захватническое вторжение в Украину с дракой двух детей во дворе.

Они ненавидят друг друга, и они начинают махаться, махаться и махаться. Вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они уже и рады остановиться. Понимаете? Это (война в Украине — ред.) почти то же самое. Иногда им нужно немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Дональд Трамп Президент США

По мнению журналистов, российский диктатор может расценить последние изменения в риторике американского лидера как зеленый свет для продолжения войны против Украины.