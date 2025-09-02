Уже давно стало ясно, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как удалось узнать журналистам, президент США Дональд Трамп решил сделать Европу козлом отпущения в этой истории.
Главные тезисы
- Есть высокая вероятность завершения миротворческих усилий со стороны Трампа.
- Возможно, Путин расценит заявления Трампа как дополнительный стимул к продолжению войны.
Трамп продолжает оправдывать действия Путина
Согласно данным инсайдеров, глава Белого дома намерен обвинить лидеров Европы в том, что они поощряли Украину не соглашаться на ультиматумы российского диктатора.
Существует также высокая вероятность того, что Трамп и его команда вообще завершат свои миротворческие усилия.
Об этом свидетельствует недавнее заявление американского лидера, в ходе которого он привел очень спорную аналогию.
Речь идет о таком случае, когда Дональд Трамп сравнил российское захватническое вторжение в Украину с дракой двух детей во дворе.
По мнению журналистов, российский диктатор может расценить последние изменения в риторике американского лидера как зеленый свет для продолжения войны против Украины.
