Уже давно стало зрозуміло, що російський диктатор Володимир Путін не згодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Як вдалося дізнатися журналістам, президент США Дональд Трамп вирішив зробити Європу цапом-відбувайлом у цій історії.

Трамп продовжує виправдовувати дії Путіна

Згідно з даними інсайдерів, очільник Білого дому має намір звинуватити лідерів Європи в тому, що вони заохочували Україну не згоджуватися на ультиматуми російського диктатора.

Існує також висока ймовірність того, що Трамп та його команда взагалі завершать свої миротворчі зусилля.

Про це свідчить нещодавня заява американського лідера, під час якої він навів дуже спірну аналогію.

Йдеться про такий випадок, коли Дональд Трамп порівняв російське загарбницьке вторгнення в Україну із бійкою двох дітей у дворі.

Вони ненавидять одне одного, і вони починають махатися, махатися і махатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони уже і раді би зупинитися. Розумієте? Це (війна в Україні — ред.) майже те саме. Іноді їм треба трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися Дональд Трамп Президент США

На переконання журналістів, російський диктатор може розцінити останні зміни в риториці американського лідера як зелене світло для продовження війни проти України.