Армия РФ получила новый самолет-гигант — видео

"Ростех" поставил оккупационным российским войскам новый крылатый "грузовик". Что важно понимать, речь идет об Ил-76МД-90А, который является наиболее современным вариантом советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.

Что известно о новом российском самолете-гиганте

Эксперты обращают внимание на то, что самолеты этого семейства являются основными тяжелыми военно-транспортными самолетами воздушно-космических сил страны-агрессорки.

Власти РФ утверждают, что серийный Ил-76МД-90А имеет "экономический двигатель" ПС-90А-76 с увеличенной до 16 тонн тягой.

Его производит Объединенная двигателестроительная корпорация.

Кабина экипажа имеет авионику российского производства. В распоряжении экипажа есть новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией (так называемая стеклянная кабина).

Что важно понимать, Ил-76МД-90А впервые поднялся в небо еще 13 лет назад, а эксплуатировать его начали в 2015 году.

Самолет предназначен для межрегиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Максимальная взлетная масса самолета составляет 210 т. Грузоподъемность — до 60 т.

По состоянию на сегодня известно, что в стране-агрессе есть около 20 Ил-76МД-90А.