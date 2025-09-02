Армия РФ получила новый самолет-гигант — видео

"Ростех" поставил оккупационным российским войскам новый крылатый "грузовик". Что важно понимать, речь идет об Ил-76МД-90А, который является наиболее современным вариантом советского тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Главные тезисы
- Серийный Ил-76МД-90А обладает "экономическим двигателем" ПС-90А-76 с увеличенной до 16 тонн тягой.
- Сейчас в России есть около 20 Ил-76МД-90А.
Что известно о новом российском самолете-гиганте
Эксперты обращают внимание на то, что самолеты этого семейства являются основными тяжелыми военно-транспортными самолетами воздушно-космических сил страны-агрессорки.
Власти РФ утверждают, что серийный Ил-76МД-90А имеет "экономический двигатель" ПС-90А-76 с увеличенной до 16 тонн тягой.
Его производит Объединенная двигателестроительная корпорация.
Что важно понимать, Ил-76МД-90А впервые поднялся в небо еще 13 лет назад, а эксплуатировать его начали в 2015 году.
По состоянию на сегодня известно, что в стране-агрессе есть около 20 Ил-76МД-90А.
Суммарное количество построенных за все годы Ил-76 превышает 950 самолетов разных модификаций.
