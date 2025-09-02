Армія РФ отримала новий літак-гігант — відео

"Ростех" поставив окупаційним російським військам нову крилату "вантажівку".
Що важливо розуміти, йдеться про Іл-76МД-90А, який є є найбільш сучасним варіантом радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76.
Головні тези:
- Серійний Іл-76МД-90А має "економічний двигун" ПС-90А-76 зі збільшеною до 16 тонн тягою.
- Наразі в Росії є близько 20 Іл-76МД-90А.
Що відомо про новий російський літак-гігант
Експерти звертають увагу на те, що літаки цього сімейства є основними важкими військово-транспортними літаками повітряно-космічних сил країни-агресорки.
Влада РФ стверджкє, що серійний Іл-76МД-90А має "економічний двигун" ПС-90А-76 зі збільшеною до 16 тонн тягою.
Його виробляє Об'єднана двигунобудівна корпорація.
Що важливо розуміти, Іл-76МД-90А вперше піднявся в небо ще 13 років тому, а експлуатувати його почали у 2015-му.
Станом на сьогодні відомо, що в країні-агресрці є близько 20 Іл-76МД-90А.
Сумарна кількість побудованих за всі роки Іл-76 перевищує 950 літаків різних модифікацій.
