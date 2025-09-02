Армія РФ отримала новий літак-гігант — відео

Що важливо розуміти, йдеться про Іл-76МД-90А, який є є найбільш сучасним варіантом радянського важкого військово-транспортного літака Іл-76.

Що відомо про новий російський літак-гігант

Експерти звертають увагу на те, що літаки цього сімейства є основними важкими військово-транспортними літаками повітряно-космічних сил країни-агресорки.

Влада РФ стверджкє, що серійний Іл-76МД-90А має "економічний двигун" ПС-90А-76 зі збільшеною до 16 тонн тягою.

Його виробляє Об'єднана двигунобудівна корпорація.

Кабіна екіпажу має авіоніку російського виробництва. У розпорядженні екіпажу є нове цифрове бортове радіоелектронне обладнання з екранною індикацією (так звана "скляна кабіна").

Що важливо розуміти, Іл-76МД-90А вперше піднявся в небо ще 13 років тому, а експлуатувати його почали у 2015-му.

Літак призначений для міжрегіонального перевезення військ, важкої великогабаритної техніки та вантажів, а також десантування особового складу, техніки та вантажів парашутним та посадковим способом. Максимальна злітна маса літака становить 210 т. Вантажопідйомність — до 60 т.

Станом на сьогодні відомо, що в країні-агресрці є близько 20 Іл-76МД-90А.