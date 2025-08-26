Армія РФ провалила прорив біля Добропілля — що далі

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що військове командування армії РФ відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля. Станом на сьогодні воно переключилася на інші напрямки.
Головні тези:
- Армія РФ змогла здійснити обмежений тактичний маневр на схід і південний схід від Добропілля.
- Однак недоліки в логістиці завадили їй закріпитися на нових позиціях.
Чого далі чекати від армії РФ
Американські аналітики звертають увагу на те, що нещодавні контратаки ЗСУ в зоні прориву росіян вказують на те, що тактика інфільтрації російських військ провалилася.
Окрім того, наголошується, що окупанти не змогли створити міцних позицій у зоні прориву.
Експерти звертають увагу на те, що російські воєнкори останніми днями суттєво скоротили кількість повідомлень про прорив у районі Добропілля.
Вони активно почали висвітлювати бойові дії на північ, схід і південний захід від Покровська.
На переконання експертів, тактика просочування армії РФ і низька щільність живої сили вздовж фронту в напрямку Покровська дали змогу російським військам тимчасово здійснити обмежений тактичний маневр на схід і південний схід від Добропілля.
Однак країна-агресорка досі не змогла налагодити логістику для підтримки й посилення передових підрозділів, що діють у зоні прориву.
Це стало однією з причин провалу нового наступу росіян.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-