Армія РФ провалила прорив біля Добропілля — що далі
Україна
Армія РФ провалила прорив біля Добропілля — що далі

армія РФ
Джерело:  ISW

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що військове командування армії РФ відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля. Станом на сьогодні воно переключилася на інші напрямки.

Головні тези:

  • Армія РФ змогла здійснити обмежений тактичний маневр на схід і південний схід від Добропілля.
  • Однак недоліки в логістиці завадили їй закріпитися на нових позиціях.

Чого далі чекати від армії РФ

Американські аналітики звертають увагу на те, що нещодавні контратаки ЗСУ в зоні прориву росіян вказують на те, що тактика інфільтрації російських військ провалилася.

Окрім того, наголошується, що окупанти не змогли створити міцних позицій у зоні прориву.

Експерти звертають увагу на те, що російські воєнкори останніми днями суттєво скоротили кількість повідомлень про прорив у районі Добропілля.

Вони активно почали висвітлювати бойові дії на північ, схід і південний захід від Покровська.

Це ще раз свідчить про те, що російським військам не вдалося закріпитися і розвинути прорив, і вони переключають свою увагу безпосередньо на Покровськ, — йдеться у звіті ISW.

На переконання експертів, тактика просочування армії РФ і низька щільність живої сили вздовж фронту в напрямку Покровська дали змогу російським військам тимчасово здійснити обмежений тактичний маневр на схід і південний схід від Добропілля.

Однак країна-агресорка досі не змогла налагодити логістику для підтримки й посилення передових підрозділів, що діють у зоні прориву.

Це стало однією з причин провалу нового наступу росіян.

