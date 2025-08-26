Трамп звертався до Путіна з новими таємними пропозиціями — інсайдери

Згідно з даними інсайдерів Reuters, команда американського лідера Дональда Трампа таємно пропонувала адміністрації російського диктатора Володимира Путіна одразу кілька вигідних для Кремля енергетичних угод. Таким чином Білий дім намагався заохотити Москву до завершення війни проти України.

Що Трамп пропонував Путіну

За словами анонімних джерел, загадані угоди були запропоновані як стимули, щоб підштовхнути диктатора до завершення війни, а Вашингтон — до ослаблення санкційного тиску на РФ.

Зокрема у центрі уваги було повернення американської Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1".

Одразу кілька різних інсайдерів заявили журналістам, що було порушено питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природного газу.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться "Арктик ЗПГ-2", який перебуває під західними санкціями.

Також Штати обговорювали можливість купівлі у РФ атомних криголамів.

Відповідні переговори відбулися під час візиту американського посланника Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з диктатором Путіним і його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим. Поширити

За словами інсайдерів Трамп дуже хотів вийти з гучними заявами після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду з Росією, однак цього не сталося.