Трамп обращался к Путину с новыми тайными предложениями — инсайдеры

Согласно данным инсайдеров Reuters, команда американского лидера Дональда Трампа тайно предлагала администрации российского диктатора Владимира Путина сразу несколько выгодных для Кремля энергетических соглашений. Таким образом, Белый дом пытался подтолкнуть Москву к завершению войны против Украины.
Главные тезисы
- Команда Трампа использует разные инструменты, чтобы побуждать Россию к уступкам.
- Пока все остается на уровне обсуждений.
Что Трамп предлагал Путину
По словам анонимных источников, указанные соглашения были предложены в качестве стимулов, чтобы подтолкнуть диктатора к завершению войны, а Вашингтон — к ослаблению санкционного давления на РФ.
В частности, в центре внимания было возвращение американской Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".
Сразу несколько разных инсайдеров заявили журналистам, что был поднят вопрос о возможности закупки Россией американского оборудования для ее проектов по производству сжиженного природного газа.
Что важно понимать, в первую очередь, речь идет "Арктик СПГ-2", который находится под западными санкциями.
Также Штаты обсуждали возможность покупки у РФ атомных ледоколов.
По словам инсайдеров, Трамп очень хотел выйти с громкими заявлениями после саммита на Аляске, объявив о крупном инвестиционном соглашении с Россией, однако этого не произошло.
