Що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії — дані ЗМІ
Що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії — дані ЗМІ

ЗМІ дізналися про новий санкційний пакет проти РФ
Read in English
Джерело:  Politico

Згідно з даними анонімних джерел видання Politico, майбутній 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Головні тези:

  • Брюссель поступово відмовляється від імпорту нафти і газу з Росії, але цього все одно недостатньо.
  • ЄС досі чекає на рішучі кроки з боку США.

ЗМІ дізналися про новий санкційний пакет проти РФ

За словами інсайдерів, взявши на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту нафти і газу, офіційний Брюссель все більше усвідомлює, що саме США, а не ЄС, має найкращі можливості для посилення тиску на країну-агресорку.

Саме це може бути однією з причин того, що новий пакет санкцій не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.

Пакет, 19-й за рахунком з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила.

За словами інсайдерів, справді серйозні наслідки для країни-агресорки настануть у разу запровадження вторинних санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією.

Що важливо розуміти, реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.

Згідно з даними агенції Reuters, нещодавно команда Трампа пропонувала Кремлю енергетичні угоди як стимул для миру в Україні.

