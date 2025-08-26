Що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії — дані ЗМІ

Згідно з даними анонімних джерел видання Politico, майбутній 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

ЗМІ дізналися про новий санкційний пакет проти РФ

За словами інсайдерів, взявши на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту нафти і газу, офіційний Брюссель все більше усвідомлює, що саме США, а не ЄС, має найкращі можливості для посилення тиску на країну-агресорку.

Саме це може бути однією з причин того, що новий пакет санкцій не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.

Пакет, 19-й за рахунком з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила. Поширити

За словами інсайдерів, справді серйозні наслідки для країни-агресорки настануть у разу запровадження вторинних санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією.

Що важливо розуміти, реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.

Згідно з даними агенції Reuters, нещодавно команда Трампа пропонувала Кремлю енергетичні угоди як стимул для миру в Україні.