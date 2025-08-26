Що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії — дані ЗМІ

Згідно з даними анонімних джерел видання Politico, майбутній 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.
Головні тези:
- Брюссель поступово відмовляється від імпорту нафти і газу з Росії, але цього все одно недостатньо.
- ЄС досі чекає на рішучі кроки з боку США.
ЗМІ дізналися про новий санкційний пакет проти РФ
За словами інсайдерів, взявши на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту нафти і газу, офіційний Брюссель все більше усвідомлює, що саме США, а не ЄС, має найкращі можливості для посилення тиску на країну-агресорку.
Саме це може бути однією з причин того, що новий пакет санкцій не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.
За словами інсайдерів, справді серйозні наслідки для країни-агресорки настануть у разу запровадження вторинних санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією.
Що важливо розуміти, реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.
Згідно з даними агенції Reuters, нещодавно команда Трампа пропонувала Кремлю енергетичні угоди як стимул для миру в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-