Что не так с новым пакетом санкций ЕС против России — данные СМИ

Согласно данным анонимных источников издания Politico, будущий 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, финансирующих войну России против Украины.
Главные тезисы
- Брюссель постепенно отказывается от импорта нефти и газа из России, но этого все равно недостаточно.
- ЕС до сих пор ждет решительных шагов со стороны США.
СМИ узнали о новом санкционном пакете против РФ
По словам инсайдеров, взяв на себя обязательство постепенно отказаться от импорта нефти и газа, официальный Брюссель все больше отдает себе отчет в том, что именно США, а не ЕС, имеет наилучшие возможности для усиления давления на страну-агрессорку.
Это может быть одной из причин того, что новый пакет санкций не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.
По словам инсайдеров, действительно серьезные последствия для страны-агрессорки наступят при введении вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией.
Что важно понимать, реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.
Согласно данным агентства Reuters, недавно команда Трампа предлагала Кремлю энергетические соглашения как стимул для мира в Украине.
