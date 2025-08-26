Что не так с новым пакетом санкций ЕС против России — данные СМИ

Согласно данным анонимных источников издания Politico, будущий 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, финансирующих войну России против Украины.

СМИ узнали о новом санкционном пакете против РФ

По словам инсайдеров, взяв на себя обязательство постепенно отказаться от импорта нефти и газа, официальный Брюссель все больше отдает себе отчет в том, что именно США, а не ЕС, имеет наилучшие возможности для усиления давления на страну-агрессорку.

Это может быть одной из причин того, что новый пакет санкций не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.

Пакет, 19-й по счету с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов "теневого флота" и компаний, помогающих России обходить действующие правила. Поделиться

По словам инсайдеров, действительно серьезные последствия для страны-агрессорки наступят при введении вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией.

Что важно понимать, реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.

Согласно данным агентства Reuters, недавно команда Трампа предлагала Кремлю энергетические соглашения как стимул для мира в Украине.