Что не так с новым пакетом санкций ЕС против России — данные СМИ
Категория
Экономика
Дата публикации

Что не так с новым пакетом санкций ЕС против России — данные СМИ

ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным анонимных источников издания Politico, будущий 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, финансирующих войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Брюссель постепенно отказывается от импорта нефти и газа из России, но этого все равно недостаточно.
  • ЕС до сих пор ждет решительных шагов со стороны США.

СМИ узнали о новом санкционном пакете против РФ

По словам инсайдеров, взяв на себя обязательство постепенно отказаться от импорта нефти и газа, официальный Брюссель все больше отдает себе отчет в том, что именно США, а не ЕС, имеет наилучшие возможности для усиления давления на страну-агрессорку.

Это может быть одной из причин того, что новый пакет санкций не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.

Пакет, 19-й по счету с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов "теневого флота" и компаний, помогающих России обходить действующие правила.

По словам инсайдеров, действительно серьезные последствия для страны-агрессорки наступят при введении вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией.

Что важно понимать, реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.

Согласно данным агентства Reuters, недавно команда Трампа предлагала Кремлю энергетические соглашения как стимул для мира в Украине.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия готова поддержать санкции против РФ, но есть условие
Сербия может изменить позицию касательно антироссийских санкций
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада остановили авиационную промышленность России
самолет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Новые санкции против России. Что решил Трамп
Путин и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?