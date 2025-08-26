Армия РФ провалила прорыв у Доброполья — что дальше

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что военное командование армии РФ отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья. Сейчас оно переключилась на другие направления.

Чего дальше ждать от армии РФ

Американские аналитики обращают внимание на то, что недавние контратаки ВСУ в зоне прорыва россиян указывают, что тактика инфильтрации российских войск провалилась.

Кроме того, указано, что оккупанты не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.

Эксперты обращают внимание на то, что российские военкоры в последние дни существенно сократили количество сообщений о прорыве в районе Доброполья.

Они активно начали освещать боевые действия к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

Это еще раз свидетельствует о том, что российским войскам не удалось закрепиться и развить прорыв, и они переключают свое внимание непосредственно на Покровск, — сказано в отчете ISW. Поделиться

По убеждению экспертов, тактика просачивания армии РФ и низкая плотность живой силы вдоль фронта в направлении Покровска позволили российским войскам временно совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья.

Однако страна-агрессорка до сих пор не смогла наладить логистику для поддержки и усиления действующих в зоне прорыва передовых подразделений.

Это было одной из причин провала нового наступления россиян.