Армия РФ провалила прорыв у Доброполья — что дальше

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что военное командование армии РФ отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья. Сейчас оно переключилась на другие направления.
Главные тезисы
- Армия РФ смогла совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья.
- Однако недостатки в логистике помешали ей закрепиться на новых позициях.
Чего дальше ждать от армии РФ
Американские аналитики обращают внимание на то, что недавние контратаки ВСУ в зоне прорыва россиян указывают, что тактика инфильтрации российских войск провалилась.
Кроме того, указано, что оккупанты не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.
Эксперты обращают внимание на то, что российские военкоры в последние дни существенно сократили количество сообщений о прорыве в районе Доброполья.
Они активно начали освещать боевые действия к северу, востоку и юго-западу от Покровска.
По убеждению экспертов, тактика просачивания армии РФ и низкая плотность живой силы вдоль фронта в направлении Покровска позволили российским войскам временно совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья.
Однако страна-агрессорка до сих пор не смогла наладить логистику для поддержки и усиления действующих в зоне прорыва передовых подразделений.
Это было одной из причин провала нового наступления россиян.
