Армия РФ провалила прорыв у Доброполья — что дальше
Армия РФ провалила прорыв у Доброполья — что дальше

Чего дальше ждать от армии РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что военное командование армии РФ отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья. Сейчас оно переключилась на другие направления.

Главные тезисы

  • Армия РФ смогла совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья.
  • Однако недостатки в логистике помешали ей закрепиться на новых позициях.

Чего дальше ждать от армии РФ

Американские аналитики обращают внимание на то, что недавние контратаки ВСУ в зоне прорыва россиян указывают, что тактика инфильтрации российских войск провалилась.

Кроме того, указано, что оккупанты не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.

Эксперты обращают внимание на то, что российские военкоры в последние дни существенно сократили количество сообщений о прорыве в районе Доброполья.

Они активно начали освещать боевые действия к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

Это еще раз свидетельствует о том, что российским войскам не удалось закрепиться и развить прорыв, и они переключают свое внимание непосредственно на Покровск, — сказано в отчете ISW.

По убеждению экспертов, тактика просачивания армии РФ и низкая плотность живой силы вдоль фронта в направлении Покровска позволили российским войскам временно совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья.

Однако страна-агрессорка до сих пор не смогла наладить логистику для поддержки и усиления действующих в зоне прорыва передовых подразделений.

Это было одной из причин провала нового наступления россиян.

