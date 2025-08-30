Армія РФ використовує на фронті нову підступну тактику — відео

Експерти моніторингового сервісу Deepstate звертають увагу на те, що російські загарбники масштабували використання антитепловізійних плащів. Це дає їм можливість активно просочуватися у темну пору, оминаючи оборонні позиції Сил оборони України.
Головні тези:
- Силам оборони України дедалі важче стримувати наступ російських окупантів.
- Попри це, відомо, що ЗСУ відкинули армію РФ поблизу двох населених пунктів.
Що відомо про нову тактику армії РФ
За словами українських аналітиків, згідно з новою піхотною доктриною російської армії головне завдання ворога — не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції воїнів ЗСУ.
Після цього солдати РФ проникають в тил і шукають позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними розпочинають стрілецький бій.
Також повідомляється, що станом на ранок 30 серпня Сили оборони України змогли успішно відкинути російських загарбників у Мировому та Новоселівці.
Попри це, вказано, що армія РФ просунулася поблизу Комишувахи та Миролюбівки.
