Армія РФ використовує на фронті нову підступну тактику — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ використовує на фронті нову підступну тактику — відео

армія РФ
Джерело:  DeepState

Експерти моніторингового сервісу Deepstate звертають увагу на те, що російські загарбники масштабували використання антитепловізійних плащів. Це дає їм можливість активно просочуватися у темну пору, оминаючи оборонні позиції Сил оборони України.

Головні тези:

  • Силам оборони України дедалі важче стримувати наступ російських окупантів.
  • Попри це, відомо, що ЗСУ відкинули армію РФ поблизу двох населених пунктів.

Що відомо про нову тактику армії РФ

За словами українських аналітиків, згідно з новою піхотною доктриною російської армії головне завдання ворога — не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції воїнів ЗСУ.

Після цього солдати РФ проникають в тил і шукають позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними розпочинають стрілецький бій.

Важливо роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди, — наголошує команда Deepstate.

Також повідомляється, що станом на ранок 30 серпня Сили оборони України змогли успішно відкинути російських загарбників у Мировому та Новоселівці.

Попри це, вказано, що армія РФ просунулася поблизу Комишувахи та Миролюбівки.

Трупами кацапів усіяні околиці Новоторецького. Хоч і крайня лінія далі, але ворог концентрується виключно на штурмових діях, женучи на убій нові і нові підрозділи.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського і Путіна. Президент України звернувся до США та ЄС
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?