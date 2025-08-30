Армия РФ использует на фронте новую коварную тактику

Эксперты мониторингового сервиса Deepstate обращают внимание на то, что российские захватчики масштабировали использование антитепловизионных плащей. Это дает им возможность активно просачиваться в темное время, минуя оборонительные позиции Сил обороны Украины.

Что известно о новой тактике армии РФ

По словам украинских аналитиков, согласно новой пехотной доктрине российской армии главная задача врага — не вступать в бой на передней линии, а просачиваться, обходя оборонительные позиции воинов ВСУ.

После этого солдаты РФ проникают в тыл и ищут позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинают стрелковое сражение.

Важную роль в этом играют специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла. Тактика применяется давно и уже стала популярной практически повсюду, — отмечает команда Deepstate. Поделиться

Также сообщается, что утром 30 августа Силы обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков в Мировом и Новоселовке.

Несмотря на это, указано, что армия РФ продвинулась вблизи Камышувахи и Миролюбовки.