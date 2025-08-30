Армия РФ использует на фронте новую коварную тактику

Эксперты мониторингового сервиса Deepstate обращают внимание на то, что российские захватчики масштабировали использование антитепловизионных плащей. Это дает им возможность активно просачиваться в темное время, минуя оборонительные позиции Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Силам обороны Украины все труднее сдерживать наступление российских оккупантов.
- Несмотря на это, известно, что ВСУ отбросили армию РФ вблизи двух населённых пунктов.
Что известно о новой тактике армии РФ
По словам украинских аналитиков, согласно новой пехотной доктрине российской армии главная задача врага — не вступать в бой на передней линии, а просачиваться, обходя оборонительные позиции воинов ВСУ.
После этого солдаты РФ проникают в тыл и ищут позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинают стрелковое сражение.
Также сообщается, что утром 30 августа Силы обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков в Мировом и Новоселовке.
Несмотря на это, указано, что армия РФ продвинулась вблизи Камышувахи и Миролюбовки.
