Росія масовано атакує Київ дронами — знищено 48 БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакує Київ дронами — знищено 48 БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом дня 2 вересня російські загарбники здійснюють повітряний напад на Україну, насамперед на столицю, з північного напрямку. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей, однак атака триває досі.

Головні тези:

  • Більшість дронів летіли у напрямку столиці України.
  • У небі Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Сили ППО продовжують відбивати російську атаку на Київ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що після повітряного нападу, яку армія РФ здійснила у ніч на 2 серпня, російські загарбники здійснили повторну атаку з північного напрямку.

Цього разу вони використали 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Що важливо розуміти, більшість з них прямували у напрямку столиці України.

Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА, — повідомляють захисники українського неба.

Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати той факт, що ворожа атака триває.

Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги! Разом — до перемоги! — закликають Повітряні сили ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Погана новина". Генсек НАТО визнав проблему в переговорах щодо України
Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ отримала новий літак-гігант — відео
Що відомо про новий російський літак-гігант
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зрив переговорів Зеленського та Путіна. Трамп уже знайшов "винуватця"
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?