Росія масовано атакує Київ дронами — знищено 48 БпЛА

Протягом дня 2 вересня російські загарбники здійснюють повітряний напад на Україну, насамперед на столицю, з північного напрямку. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей, однак атака триває досі.

Сили ППО продовжують відбивати російську атаку на Київ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що після повітряного нападу, яку армія РФ здійснила у ніч на 2 серпня, російські загарбники здійснили повторну атаку з північного напрямку.

Цього разу вони використали 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Поширити

Що важливо розуміти, більшість з них прямували у напрямку столиці України.

Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА, — повідомляють захисники українського неба. Поширити

Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати той факт, що ворожа атака триває.

Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.