Росія масовано атакує Київ дронами — знищено 48 БпЛА

Протягом дня 2 вересня російські загарбники здійснюють повітряний напад на Україну, насамперед на столицю, з північного напрямку. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей, однак атака триває досі.
Головні тези:
- Більшість дронів летіли у напрямку столиці України.
- У небі Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.
Сили ППО продовжують відбивати російську атаку на Київ
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що після повітряного нападу, яку армія РФ здійснила у ніч на 2 серпня, російські загарбники здійснили повторну атаку з північного напрямку.
Що важливо розуміти, більшість з них прямували у напрямку столиці України.
Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати той факт, що ворожа атака триває.
Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-