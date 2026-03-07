Росія цілодобово шпигує з аеростатів за енергетикою Естонії
Росія цілодобово шпигує з аеростатів за енергетикою Естонії

Російська Федерація використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу електростанцій та сланцевих кар’єрів концерну Eesti Energia в прикордонному естонському повіті Іда-Вірумаа.

Головні тези:

  • Російська Федерація використовує аеростати для цілодобового моніторингу енергетики Естонії.
  • Метою шпигунства є збір даних для можливих диверсій та кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств.
  • Така діяльність свідчить про стратегію дестабілізації енергетичного сектору Європи та збільшення політичної й економічної ціни підтримки України.

Росія шпигує за енергетикою Естонії

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зазначається, що такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО.

Як зауважили в Центрі, стеження слугує одразу кільком цілям, зокрема збору даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічному тиску на працівників стратегічних підприємств.

Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності.

У ЦПД наголосили, що подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії, особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж.

Системне інфраструктурне шпигунство є частиною ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн ЄС.

