Росія цілодобово шпигує з аеростатів за енергетикою Естонії

Російська Федерація використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового моніторингу електростанцій та сланцевих кар’єрів концерну Eesti Energia в прикордонному естонському повіті Іда-Вірумаа.

Росія шпигує за енергетикою Естонії

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зазначається, що такий підхід дозволяє збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору НАТО.

Як зауважили в Центрі, стеження слугує одразу кільком цілям, зокрема збору даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічному тиску на працівників стратегічних підприємств.

Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності. Поширити

У ЦПД наголосили, що подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії, особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж.