Россия круглосуточно шпионит с аэростатов за энергетикой Эстонии

Российская Федерация использует аэростаты с разведывательным оборудованием для круглосуточного мониторинга электростанций и сланцевых карьеров концерна Eesti Energia в приграничном эстонском уезде Ида-Вирумаа.
Главные тезисы
- Россия использует аэростаты для круглосуточного мониторинга электростанций и сланцевых карьеров в Эстонии.
- Целью шпионажа является сбор данных для диверсий, кибератак и психологического давления на работников стратегических предприятий.
Россия шпионит за энергетикой Эстонии
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что такой подход позволяет собирать подробные разведданные без прямого нарушения воздушного пространства НАТО.
Как отметили в Центре, слежка служит сразу нескольким целям, в частности, сбору данных для подготовки потенциальных диверсий и кибератак, а также психологическому давлению на работников стратегических предприятий.
В ЦПИ отметили, что подобная активность свидетельствует об эволюции гибридных методов Кремля, направленных на выявление уязвимостей энергосистемы Балтии, особенно в период ее интеграции в европейские энергосети.
Системный инфраструктурный шпионаж является частью более широкой стратегии дестабилизации энергетического сектора Европы и повышения политической и экономической цены поддержки Украины для правительств стран ЕС.
