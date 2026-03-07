Российская Федерация использует аэростаты с разведывательным оборудованием для круглосуточного мониторинга электростанций и сланцевых карьеров концерна Eesti Energia в приграничном эстонском уезде Ида-Вирумаа.

Россия шпионит за энергетикой Эстонии

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что такой подход позволяет собирать подробные разведданные без прямого нарушения воздушного пространства НАТО.

Как отметили в Центре, слежка служит сразу нескольким целям, в частности, сбору данных для подготовки потенциальных диверсий и кибератак, а также психологическому давлению на работников стратегических предприятий.

Это заставляет эстонскую сторону внедрять дополнительные протоколы безопасности, что автоматически увеличивает расходы европейских партнеров на защиту собственной энергонезависимости.

В ЦПИ отметили, что подобная активность свидетельствует об эволюции гибридных методов Кремля, направленных на выявление уязвимостей энергосистемы Балтии, особенно в период ее интеграции в европейские энергосети.