Росія цинічно починає розробку найбільшого родовища марганцю на ТОТ Запорізької області

Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" займеться розробкою на Велико-Токмацькому родовищі марганцю в окупованій частині Запорізької області.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

За даними видання, підприємство отримало ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку.

Зазначається, що 25,1% компанії належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Велико-Токмацьке родовище входить до топ-5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн.

Воно значно перевищує найбільші в Росії Усинське родовище в Кемеровській області (127,7 млн тонн) і Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн).

Водночас промисловий видобуток марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії.

Понад 90% цього металу, що використовується для поліпшення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.