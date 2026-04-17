Росія цинічно починає розробку найбільшого родовища марганцю на ТОТ Запорізької області
Категорія
Економіка
Дата публікації

родовище
Джерело:  Економічна правда

Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" займеться розробкою на Велико-Токмацькому родовищі марганцю в окупованій частині Запорізької області.

Головні тези:

  • Російська компанія розпочала розробку Велико-Токмацького родовища марганцю в окупованій Запорізькій області.
  • Родовище входить до топ-5 світових родовищ за обсягом запасів і значно перевищує інші родовища в Росії.

РФ розроблятиме родовище марганцю на ТОТ

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

За даними видання, підприємство отримало ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку.

Зазначається, що 25,1% компанії належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Велико-Токмацьке родовище входить до топ-5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн.

Воно значно перевищує найбільші в Росії Усинське родовище в Кемеровській області (127,7 млн тонн) і Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн).

Водночас промисловий видобуток марганцю в Росії ведеться лише на одному родовищі в Башкирії.

Понад 90% цього металу, що використовується для поліпшення властивостей сталі, Росія закуповує за кордоном.

Видання зазначає, що поруч із родовищем вже розпочали будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято близько 3 тис людей.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?