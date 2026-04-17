Россия цинично начинает разработку крупнейшего месторождения марганца на ВОТ Запорожской области
Источник:  Экономическая правда

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" займется разработкой на Велико-Токмакском месторождении марганца в оккупированной части Запорожской области.

Главные тезисы

  • Велико-Токмакское месторождение марганца - одно из крупнейших в мире по объему запасов, значительно превосходящее другие месторождения в России.
  • Российская компания Real Engineering Invest получила лицензию на разработку в феврале 2026 года и уже начала геологоразведку на территории.

РФ будет разрабатывать месторождение марганца на ВОТ

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

По данным издания, предприятие получило лицензию на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле приступило к геологоразведке.

Отмечается, что 25,1% компании принадлежит структуре "Ростеха" ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Велико-Токмацкое месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, составляющих 1,7 млрд тонн.

Оно значительно превышает крупнейшие в России Усинское месторождение в Кемеровской области (127,7 млн. тонн) и Порожинское в Красноярском крае (29,46 млн.).

В то же время промышленная добыча марганца в России ведется только на одном месторождении в Башкирии.

Более 90% этого металла, используемого для улучшения свойств стали, Россия закупает за границей.

Издание отмечает, что рядом с месторождением уже приступили к строительству горно-обогатительного комбината, на котором будет занято около 3 тыс человек.

