Россия цинично начинает разработку крупнейшего месторождения марганца на ВОТ Запорожской области

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" займется разработкой на Велико-Токмакском месторождении марганца в оккупированной части Запорожской области.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

По данным издания, предприятие получило лицензию на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле приступило к геологоразведке.

Отмечается, что 25,1% компании принадлежит структуре "Ростеха" ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Велико-Токмацкое месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, составляющих 1,7 млрд тонн.

Оно значительно превышает крупнейшие в России Усинское месторождение в Кемеровской области (127,7 млн. тонн) и Порожинское в Красноярском крае (29,46 млн.).

В то же время промышленная добыча марганца в России ведется только на одном месторождении в Башкирии.

Более 90% этого металла, используемого для улучшения свойств стали, Россия закупает за границей.