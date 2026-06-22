Росія досі марить своєю неадекватною "імперією" — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує демонструвати зневагу до людського життя, завдаючи у пам'ятну дату нових ударів по українських містах і селах. Водночас він закликав світ тиснути на очільника Кремля, примушуючи його до миру.

Зеленський звернувся до світу з закликом припинити війну

Сьогодні, як і щороку 22 червня, в Росії багато й дуже пафосно говоритимуть про Другу світову війну, про одну з її найбільш кривавих частин – напад нацистської Німеччини на СРСР. Про час, який для України завжди був нагадуванням про важливість миру та вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни. Це саме той час 20 століття, який мав би назавжди змінити ставлення будь-якої держави та світу в цілому до людського життя, а саме – утвердити життя як справжню найвищу цінність. Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями.

Зеленський зауважив, що сьогодні ж Росія почала цей день не зі вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни, що триває зараз, – війни Росії проти України, а з нових нічим не виправданих убивств.

У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще двох дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль… У Запоріжжі за цю ніч двоє убитих від російських ударів, ще сім людей поранені. На жаль, є втрати також в Одеській області, були удари по Херсонщині, Донеччині, Харківщині. Знов були російські удари по енергетиці на Чернігівщині. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що в російської війни немає жодної справедливої причини. За його словами, Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори.

Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною "імперією". Треба завершувати цю війну, що вже п’ятий рік забирає життя людей. Ця повномасштабна війна триває вже довше, ніж Перша світова. Можливо, Росія хоче дочекатися, щоб ця війна тривала ще довше і від Другої світової. Але світ точно цього не хоче й точно може цього не допустити. Потрібен тиск на Путіна, тиск на Росію, щоб все це завершилось достойним миром і реальним, гарантованим захистом для життя людей. Поширити

Глава держави додав, що Україна дала всі пропозиції для дипломатії.