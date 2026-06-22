Росія досі марить своєю неадекватною "імперією" — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує демонструвати зневагу до людського життя, завдаючи у пам'ятну дату нових ударів по українських містах і селах. Водночас він закликав світ тиснути на очільника Кремля, примушуючи його до миру.
Головні тези:
- Росія продовжує демонструвати зневагу до людського життя, завдаючи удари по українських містах і селах.
- Російська війна проти України немає справедливої причини та триває вже п'ятий рік, забираючи безневинні життя.
Зеленський звернувся до світу з закликом припинити війну
Сьогодні, як і щороку 22 червня, в Росії багато й дуже пафосно говоритимуть про Другу світову війну, про одну з її найбільш кривавих частин – напад нацистської Німеччини на СРСР. Про час, який для України завжди був нагадуванням про важливість миру та вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни. Це саме той час 20 століття, який мав би назавжди змінити ставлення будь-якої держави та світу в цілому до людського життя, а саме – утвердити життя як справжню найвищу цінність. Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями.
Зеленський зауважив, що сьогодні ж Росія почала цей день не зі вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни, що триває зараз, – війни Росії проти України, а з нових нічим не виправданих убивств.
Президент наголосив, що в російської війни немає жодної справедливої причини. За його словами, Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори.
Глава держави додав, що Україна дала всі пропозиції для дипломатії.
Треба нашим спільним тиском на агресора завести Росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде.
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