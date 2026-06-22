Россия до сих пор грезит своей неадекватной "империей" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к человеческой жизни, нанося в памятную дату новые удары по украинским городам и селам. В то же время он призвал мир давить на главу Кремля, принуждая его к миру.

Зеленский обратился к миру с призывом прекратить войну

Сегодня, как и каждый год 22 июня, в России много и очень пафосно будут говорить о Второй мировой войне, об одной из ее наиболее кровавых частей — нападении нацистской Германии на СССР. О времени, которое для Украины всегда было напоминанием о важности мира и почитании миллионов невинных жертв Второй мировой войны. Это именно то время 20 века, которое должно навсегда изменить отношение любого государства и мира в целом к человеческой жизни, а именно — утвердить жизнь как настоящую наивысшую ценность. Мировых войн и не было, если бы тогдашние лидеры руководствовались ценностью человеческой жизни, а не своими имперскими мечтами.

Зеленский отметил, что сегодня же Россия начала этот день не с чествования памяти павших во Второй мировой войне и не с сигналов, которые позволили бы приблизить продолжающиеся сейчас войны — войны России против Украины, а с новых ничем не оправданных убийств.

В Сумской области русский дрон убил ребенка, бабушку и мужчину. Маму и еще двоих детей этой семьи ранил. Дом уничтожен. Обычный дом, совсем не военная цель… В Запорожье за эту ночь двое убитых от российских ударов, еще семь человек ранены. К сожалению, есть потери также в Одесской области, были удары по Херсонщине, Донбасу, Харьковщине. Вновь были российские удары по энергетике на Черниговщине. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что у российской войны нет никакой справедливой причины. По его словам, Путин руководствовался абсолютно тем же, чем и предыдущие агрессоры.

Он так же презирает жизнь. Он также грезит какой-то своей неадекватной и никому не нужной "империей". Надо завершать эту войну, которая уже пятый год уносит жизни людей. Эта полномасштабная война длится уже дольше Первой мировой. Может быть, Россия хочет дождаться, чтобы эта война продолжалась еще дольше и от Второй мировой. Но мир точно этого не хочет и может этого не допустить. Нужно давление на Путина, давление на Россию, чтобы все это завершилось достойным миром и реальной гарантированной защитой для жизни людей. Поделиться

Глава государства добавил, что Украина предоставила все предложения для дипломатии.