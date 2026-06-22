Россия до сих пор грезит своей неадекватной "империей" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к человеческой жизни, нанося в памятную дату новые удары по украинским городам и селам. В то же время он призвал мир давить на главу Кремля, принуждая его к миру.
Главные тезисы
- Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к человеческой жизни, о чем свидетельствуют удары по украинским городам и селам.
- Президент Зеленский призывает мир давить на главу Кремля для завершения пятолетней войны, лишающей жизни невинных людей.
Зеленский обратился к миру с призывом прекратить войну
Сегодня, как и каждый год 22 июня, в России много и очень пафосно будут говорить о Второй мировой войне, об одной из ее наиболее кровавых частей — нападении нацистской Германии на СССР. О времени, которое для Украины всегда было напоминанием о важности мира и почитании миллионов невинных жертв Второй мировой войны. Это именно то время 20 века, которое должно навсегда изменить отношение любого государства и мира в целом к человеческой жизни, а именно — утвердить жизнь как настоящую наивысшую ценность. Мировых войн и не было, если бы тогдашние лидеры руководствовались ценностью человеческой жизни, а не своими имперскими мечтами.
Зеленский отметил, что сегодня же Россия начала этот день не с чествования памяти павших во Второй мировой войне и не с сигналов, которые позволили бы приблизить продолжающиеся сейчас войны — войны России против Украины, а с новых ничем не оправданных убийств.
Президент подчеркнул, что у российской войны нет никакой справедливой причины. По его словам, Путин руководствовался абсолютно тем же, чем и предыдущие агрессоры.
Глава государства добавил, что Украина предоставила все предложения для дипломатии.
Надо нашим общим давлением на агрессора завести Россию в такую точку, когда других вариантов, кроме дипломатии и завершения войны, не будет.
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