Росія дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

Олексій Кулеба
тепловоз
Read in English

Внаслідок російських ударів 12 березня по залізничних станціях у Сумській та Миколаївській областях пошкоджень зазнали тепловози та колії.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині 12 березня.
  • В результаті ударів тепловози та залізнична колія зазнали значних пошкоджень.

Росія била дронами по залізниці на Сумщині та Миколаївщині

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій

Також сьогодні ворожий БпЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

За інформацією Кулеби, постраждалих немає. На місці працюють усі профільні служби.

