Росія дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

Внаслідок російських ударів 12 березня по залізничних станціях у Сумській та Миколаївській областях пошкоджень зазнали тепловози та колії.
Головні тези:
- Російські дрони атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині 12 березня.
- В результаті ударів тепловози та залізнична колія зазнали значних пошкоджень.
Росія била дронами по залізниці на Сумщині та Миколаївщині
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Також сьогодні ворожий БпЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.
За інформацією Кулеби, постраждалих немає. На місці працюють усі профільні служби.
