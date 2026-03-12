Росія дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

Внаслідок російських ударів 12 березня по залізничних станціях у Сумській та Миколаївській областях пошкоджень зазнали тепловози та колії.

Росія била дронами по залізниці на Сумщині та Миколаївщині

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції. Олексій Кулеба Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій

Також сьогодні ворожий БпЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

За інформацією Кулеби, постраждалих немає. На місці працюють усі профільні служби.