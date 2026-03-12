Россия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях

В результате российских ударов 12 марта по железнодорожным станциям в Сумской и Николаевской областях повреждения получили тепловозы и колеи.

Россия била дронами по железной дороге в Сумской и Николаевской областях

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий

Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области. Поврежден тепловоз.

По информации Кулебы, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы.