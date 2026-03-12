Россия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях

В результате российских ударов 12 марта по железнодорожным станциям в Сумской и Николаевской областях повреждения получили тепловозы и колеи.
Главные тезисы
- Российские дроны нанесли удары по железнодорожным станциям в Сумской и Николаевской областях, повреждены тепловозы и колеи.
- 12 марта вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил о значительных повреждениях железнодорожной инфраструктуры и мерах по реагированию.
Россия била дронами по железной дороге в Сумской и Николаевской областях
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области. Поврежден тепловоз.
По информации Кулебы, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-