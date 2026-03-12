Россия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Николаевской областях

Алексей Кулеба
тепловоз
Читати українською

В результате российских ударов 12 марта по железнодорожным станциям в Сумской и Николаевской областях повреждения получили тепловозы и колеи.

Главные тезисы

  • Российские дроны нанесли удары по железнодорожным станциям в Сумской и Николаевской областях, повреждены тепловозы и колеи.
  • 12 марта вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил о значительных повреждениях железнодорожной инфраструктуры и мерах по реагированию.

Россия била дронами по железной дороге в Сумской и Николаевской областях

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий

Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области. Поврежден тепловоз.

По информации Кулебы, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Хотел взорвать железную дорогу. СБУ задержала агента ФСБ в Ровенской области
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Двое российских диверсантов пытались взорвать железную дорогу в Одесской области
СБУ
диверсанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года
Николаев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?