Росія другий день поспіль б'є по газовидобувній інфраструктурі Полтавщини та Харківщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія другий день поспіль б'є по газовидобувній інфраструктурі Полтавщини та Харківщини

пожежа
Джерело:  Нафтогаз України

Під масовану атаку РФ потрапили об'єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.

Головні тези:

  • Російська агресія націлена на знищення газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.
  • РФ випустила чотири балістичні ракети та ударні дрони по об'єктах НАК “Нафтогаз України".

Росія масовано атакує газовидобувні об’єкти Харківщини і Полтавщини

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, за останні два дні росіяни випустили по об'єктах компанії щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони.

Унаслідок одного з обстрілів пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Постраждалих серед людей немає.

Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки.

У "Нафтогазі" зазначили, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути жертв і поранених серед працівників.

Так, 24 червня під ударом російських дронів опинилися автозаправні комплекси "Укрнафти" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі об'єкти компанії на Полтавщині.

Внаслідок однієї з атак важкі поранення отримала працівниця АЗК, а на газовидобувних і газозберігальних об'єктах зафіксували суттєві пошкодження.

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