Росія другий день поспіль б'є по газовидобувній інфраструктурі Полтавщини та Харківщини

Під масовану атаку РФ потрапили об'єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.
Головні тези:
- Російська агресія націлена на знищення газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.
- РФ випустила чотири балістичні ракети та ударні дрони по об'єктах НАК “Нафтогаз України".
Росія масовано атакує газовидобувні об’єкти Харківщини і Полтавщини
Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Унаслідок одного з обстрілів пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Постраждалих серед людей немає.
Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки.
У "Нафтогазі" зазначили, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути жертв і поранених серед працівників.
Внаслідок однієї з атак важкі поранення отримала працівниця АЗК, а на газовидобувних і газозберігальних об'єктах зафіксували суттєві пошкодження.
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