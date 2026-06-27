Россия второй день подряд бьет по газодобывающей инфраструктуре Полтавщины и Харьковщины

Под массированную атаку РФ попали объекты газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях.

Россия массированно атакует газодобывающие объекты Харьковщины и Полтавщины

Об этом сообщает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, за последние два дня россияне выпустили по объектам компании не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны. Поделиться

В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.

Есть разрушение, продолжается оценка последствий атаки.

В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.

24 июня под ударом российских дронов оказались автозаправочные комплексы "Укрнафты" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также производственные объекты компании на Полтавщине. Поделиться

В результате одной из атак тяжелые ранения получила работница АЗК, а на газодобывающих и газосберегающих объектах зафиксировали существенные повреждения.