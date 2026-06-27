Россия второй день подряд бьет по газодобывающей инфраструктуре Полтавщины и Харьковщины

Под массированную атаку РФ попали объекты газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях.
Главные тезисы
- Российская агрессия направлена на уничтожение газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях
- Массированные атаки включают ракетные удары и удары дронов по объектам НАК “Нафтогаз Украины”.
Россия массированно атакует газодобывающие объекты Харьковщины и Полтавщины
Об этом сообщает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.
Есть разрушение, продолжается оценка последствий атаки.
В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.
В результате одной из атак тяжелые ранения получила работница АЗК, а на газодобывающих и газосберегающих объектах зафиксировали существенные повреждения.
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