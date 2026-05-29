Россия массированно атаковала нефтегазовые объекты в Сумской и Харьковской областях

Россия в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру НАК "Нефтегаз Украины" в Харьковской и Сумской областях. В результате атак зафиксировано разрушение.

Россия атакует объекты Нафтогаза в Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщил глава правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий. По его словам, под ударами дронов было сразу несколько объектов.

Атака продолжалась практически все сутки. По одному из объектов Сумской области нанесен повторный удар с интервалом в несколько часов. Зафиксированы разрушения, на месте попаданий возникли пожары.

Глава "Нафтогаза" добавил, что в течение последних недель атаки РФ на объекты НАК "Нафтогаз Украины" стали систематическими и почти ежедневными.

Под ударами российских дронов находятся критически важные объекты группы в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Россия продолжает систематически атаковать дронами и ракетами объекты НАК "Нефтегаз Украины". В частности, утром 19 мая враг ударил по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области.