Росія масовано атакувала нафтогазові об'єкти на Сумщині та Харківщині

Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" в Харківській та Сумській областях. Внаслідок атак зафіксовано руйнування.

Росія атакує об’єкти Нафтогазу на Сумщині та Харківщині

Про це повідомив голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький. За його словами, під ударами дронів було одразу кілька обʼєктів.

Атака тривала практично всю добу. По одному з обʼєктів на Сумщині завдано повторного удару з інтервалом в кілька годин. Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі.

Очільник "Нафтогазу" додав, що протягом останніх тижнів атаки РФ на обʼєкти НАК "Нафтогаз України" стали систематичними та майже щоденними.

Під ударами російських дронів перебувають критично важливі обʼєкти групи на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

