Росія масовано атакувала нафтогазові об'єкти на Сумщині та Харківщині

Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" в Харківській та Сумській областях. Внаслідок атак зафіксовано руйнування.
Головні тези:
- Росія масовано атакує нафтогазові об'єкти НАК “Нафтогаз України” на Сумщині та Харківщині дронами та ракетами.
- Голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький підтвердив систематичні та майже щоденні атаки РФ на інфраструктуру компанії.
Росія атакує об’єкти Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
Про це повідомив голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький. За його словами, під ударами дронів було одразу кілька обʼєктів.
Атака тривала практично всю добу. По одному з обʼєктів на Сумщині завдано повторного удару з інтервалом в кілька годин. Зафіксовано руйнування, на місці влучань виникли пожежі.
Очільник "Нафтогазу" додав, що протягом останніх тижнів атаки РФ на обʼєкти НАК "Нафтогаз України" стали систематичними та майже щоденними.
Росія продовжує систематично атакувати дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". Зокрема, зранку 19 травня ворог вдарив по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині.
