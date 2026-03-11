Росія два дні поспіль атакує дронами нафтотранспортну інфраструктуру Україні на півдні

Сергій Корецький зазначив, що внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з нафтоперекачувальних станцій.

РФ два дні атакує нафтотранспортну інфраструктуру України

Росія два дні поспіль атакує нафтотранспортну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" безпілотниками. Кремль прагне зупинити постачання неросійської нафти через Україну в Європу, повідомив голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький на сторінці у Facebook.

З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи. Поширити

За його словами, в результаті чергової атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.

На щастя, люди живі. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

За його підрахунками, загалом лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".