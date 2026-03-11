Росія два дні поспіль атакує дронами нафтотранспортну інфраструктуру Україні на півдні

Сергій Корецький зазначив, що внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з нафтоперекачувальних станцій.
Головні тези:
- Останні дії Росії свідчать про цілеспрямовану атаку на нафтотранспортну інфраструктуру України.
- Мета російських атак - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи через Україну.
РФ два дні атакує нафтотранспортну інфраструктуру України
Росія два дні поспіль атакує нафтотранспортну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" безпілотниками. Кремль прагне зупинити постачання неросійської нафти через Україну в Європу, повідомив голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький на сторінці у Facebook.
За його словами, в результаті чергової атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.
На щастя, люди живі. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.
За його підрахунками, загалом лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-