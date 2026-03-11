Россия два дня подряд атакует дронами нефтетранспортную инфраструктуру Украины на юге

Сергей Корецкий отметил, что в результате очередной вражеской атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из нефтеперекачивающих станций.

РФ два дня атакует нефтетранспортную инфраструктуру Украины

Россия два дня подряд атакует нефтетранспортную инфраструктуру НАК "Нефтегаз Украины" беспилотниками. Кремль стремится остановить поставки нероссийской нефти через Украину в Европу, сообщил глава правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий на странице Facebook.

С какой целью россияне целенаправленно избивали дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна — сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу. Поделиться

По его словам, в результате очередной атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций.

К счастью, люди живы. Подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

По его подсчетам, всего лишь с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы "Нафтогаз".