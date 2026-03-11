Россия два дня подряд атакует дронами нефтетранспортную инфраструктуру Украины на юге

Сергей Корецкий отметил, что в результате очередной вражеской атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из нефтеперекачивающих станций.
Главные тезисы
- Российские атаки на нефтетранспортную инфраструктуру Украины целенаправлены и наносят серьезный ущерб станциям перекачки нефти.
- Цель России - сорвать альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу через Украину.
РФ два дня атакует нефтетранспортную инфраструктуру Украины
Россия два дня подряд атакует нефтетранспортную инфраструктуру НАК "Нефтегаз Украины" беспилотниками. Кремль стремится остановить поставки нероссийской нефти через Украину в Европу, сообщил глава правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий на странице Facebook.
По его словам, в результате очередной атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций.
К счастью, люди живы. Подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрелов.
По его подсчетам, всего лишь с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы "Нафтогаз".
