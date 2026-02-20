Росія готує нові атаки по енергетиці України — Шмигаль

Росія готується знову вдарити по енергетиці України

Росія готує нові удари по енергетиці України, повідомив за підсумками засідання Енергетичного штабу перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів. Поширити

Він додав, що робота над ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ситуація зі світлом покращилася.