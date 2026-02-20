Росія готує нові атаки по енергетиці України — Шмигаль
Росія готує нові атаки по енергетиці України — Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав усі служби максимально готуватися до наступних викликів.

Головні тези:

  • Росія готує нові удари по енергетиці України, попереджає міністр Денис Шмигаль.
  • Необхідна максимальна готовність служб до можливих атак і збереження стійкості електромереж.

Росія готується знову вдарити по енергетиці України

Росія готує нові удари по енергетиці України, повідомив за підсумками засідання Енергетичного штабу перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

Він додав, що робота над ліквідації наслідків російських атак триває безперервно — 24/7.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ситуація зі світлом покращилася.

Шмигаль також проінформував, що фахівці вже відряджені у Європу для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну. Це дозволить швидко відновити роботу ключових електростанцій.

