Россия готовит новые атаки по энергетике Украины — Шмыгаль
Украина
Денис Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал все службы максимально готовиться к следующим вызовам.

Главные тезисы

  • Министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждает о возможных новых атаках по энергетике Украины со стороны России.
  • Необходима максимальная готовность служб к возможным атакам для обеспечения устойчивости электросетей.
  • Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается круглосуточно. Ремонтные бригады улучшают ситуацию со светом.

Россия готовит новые удары по энергетике Украины, сообщил по итогам заседания Энергетического штаба первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмигаль.

Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам.

Он добавил, что работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно — 24/7.

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация со светом улучшилась.

Шмыгаль также проинформировал, что специалисты уже отправлены в Европу для обследования 6 станций, оборудование из которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину. Это позволит быстро восстановить работу ключевых электростанций.

