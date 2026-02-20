Россия готовит новые атаки по энергетике Украины — Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал все службы максимально готовиться к следующим вызовам.

Россия готовится снова ударить по энергетике Украины

Россия готовит новые удары по энергетике Украины, сообщил по итогам заседания Энергетического штаба первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмигаль.

Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам. Поделиться

Он добавил, что работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно — 24/7.

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация со светом улучшилась.