Россия готовит новые атаки по энергетике Украины — Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал все службы максимально готовиться к следующим вызовам.
Главные тезисы
- Министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждает о возможных новых атаках по энергетике Украины со стороны России.
- Необходима максимальная готовность служб к возможным атакам для обеспечения устойчивости электросетей.
- Работа по ликвидации последствий российских атак продолжается круглосуточно. Ремонтные бригады улучшают ситуацию со светом.
Россия готовится снова ударить по энергетике Украины
Россия готовит новые удары по энергетике Украины, сообщил по итогам заседания Энергетического штаба первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмигаль.
Он добавил, что работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно — 24/7.
Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация со светом улучшилась.
Шмыгаль также проинформировал, что специалисты уже отправлены в Европу для обследования 6 станций, оборудование из которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину. Это позволит быстро восстановить работу ключевых электростанций.
